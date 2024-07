Anglická hviezda si proti Slovákom neodpustila obscénne gesto. Teraz môže prísť o štvrťfinále

Európska futbalová únia (UEFA) prešetrí gesto hviezdy anglickej reprezentácia Juda Bellinghama počas nedeľňajšieho stretnutia osemfinále na majstrovstvách Európy proti Slovákom. Dvadsaťjedenročný hráč španielskeho Realu Madrid v závere nadstaveného času druhého polčasu, približne 80 sekúnd pred úplným koncom, zachránil Angličanov od potupného vyradenia.

Albión v tom čase prehrával 0:1, no Bellingham akrobatickým zakončením po centri sprava vyrovnal na 1:1. A po tomto presnom zásahu sa prezentoval gestom v oblasti svojho rozkroku. UEFA poverilo disciplinárneho inšpektora, aby sa pozrel na „možné porušenie základných pravidiel slušného správania“. Angličania o svojom postupe cez Slovákov rozhodli v úvode predĺženia, hlavičkou skóroval Harry Kane.

