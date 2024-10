Aneta Parišková otvorene prehovorila o boji s rakovinou. Z jej úprimných slov budete mať zimomriavky

Obľúbená moderátorka dostala druhú šancu na život, za čo je vďačná. Po náročnom boji s rakovinou sa vrátila na televízne obrazovky a teraz úprimne priznala, že jej táto skúsenosť zmenila zmýšľanie. Bola pritom pripravená aj na ten najhorší scenár.

Moderátorka TV JOJ Aneta Parišková sa po náročnom období vrátila na obrazovky a najnovšie sa objavila aj v podcaste tejto televízie s názvom 24 podcast. 51-ročná moderátorka prehovorila o svojom boji s rakovinou, ktorý začal pred štyrmi rokmi, a dnes, keď už úspešne vyhrala, mohla si dovoliť prehovoriť aj o tých najhorších momentoch.

Nebola na to pripravená

Pariškovej diagnostikovali rakovinu krvi v roku 2020. Následne musela podstúpiť 6 intenzívnych cyklov chemoterapie. Ukázala sa tak ako skutočná bojovníčka a o svojom boji informovala aj na sociálnych sieťach, kde sa stále prezentovala s optimizmom. Teraz však priznala, že hoci sa jej podarilo uniknúť smrti, pripravovala sa aj na túto možnosť.

Najprv si však zaspomínala na začiatky a na to, ako zareagovala, keď sa dozvedela túto diagnózu. „Je to obrovský šok. Na to sa jednoducho nedá pripraviť, pretože si žiješ svoj každodenný život,“ priznala moderátorka, ktorá sa opísala ako iniciatívny a akčný človek, a pokračovala: „Celú noc som čakala na to, čo to je, pretože ja som očakávala, že mám upchatú cievu. Mala som navretú žilu. Otec ma donútil v noci sa dať vyšetriť… Ani mi vo sne nenapadlo, že by to mohla byť rakovina.“

Parišková navštívila odborníka docenta Drgoňu, ktorý jej povedal, že jej ide o život a okamžite musí nasadiť liečbu. „Dal mi na výber, či pôjdem cestou veľmi silnej, najsilnejšej možnej chemoterapie, alebo menej silnej, ktorá ale nemusí tak zabrať a bude potrebné ožarovanie,“ spomína moderátorka, ktorá priznala, že v tej chvíli netušila, čo si zvoliť, vedela len to, že chce žiť. Nechala tak rozhodnúť lekára a zverila svoj život do jeho rúk.

Negatívne účinky liečby