Analytik Smatana: Ak by boli Fico a Pellegrini pri moci, boli by zaočkovaní a robili by si na tom kampaň

Na mieru zaočkovanosti obyvateľstva majú politici obrovský vplyv. V rozhovore po portál vZdravotnictve.sk na to poukázal zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Matovič očiernil Astra Zenecu

Ako príklad uviedol tlačovú besedu expremiéra Igora Matoviča, keď ohlasoval Sputnik V a v rámci nej ‘veľmi nešťastne’ nepriamo povedal, že Astra Zeneca nie je dobrá vakcína. To bolo vo februári až marci, keď sa očkovali učitelia a tretina z tých, ktorí mali prísť nasledujúce dni na očkovanie, sa v ten deň odhlásili. Keby sa tak ako ruská vakcína Sputnik V promovali aj vakcíny od Astra Zenecy, Pfizeru a Moderny, dnes mohla byť zaočkovanosť podľa neho úplne iná.

Fico a Pellegrini by si na očkovaní robili kampaň, ak by boli pri moci

„Keď sa pozrieme na dve najväčšie opozičné strany, Hlas-SD a Smer-SD, predseda Hlasu Peter Pellegrini sa vyjadruje, že sa dá zaočkovať možno jedného dňa. Predstavitelia strany Smer sa aktívne vyhradzujú voči očkovaniu. To sú dve najväčšie strany a aj keď ich predstavitelia nemusia byť najpopulárnejší politici, majú mediálny vplyv,“ konštatoval Smatana.

Ako doplnil, veľmi ťažko sa presviedča, keď politický favorit ľudí povie, že sa nedá zaočkovať alebo nevie, či sa dá zaočkovať. Keby boli pritom Robert Fico a Peter Pellegrini stále vo vláde, podľa Smatanu by boli tí, ktorí by teraz behali po regiónoch, očkovali sa a fotili pri tom a robili by si na tom mediálnu kampaň. Presne, ako to robí celá Európa.