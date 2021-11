Analytici pre zmätených: Posledný pokus o vysvetlenie, kde je problém a ako môžeme prežiť tieto Vianoce pekne

Analytici z Dáta bez pátosu v najnovšom príspevku na sociálnej sieti Facebook poskytli vysvetlenie pre ľudí, ktorí sú “zmagorení z denných rekordov” a pokúsili sa vysvetliť, akým problémom dnes čelí Slovensko v rámci pandémie.

Na analytikov sa v poslednej dobe ozvalo niekoľko negatívnych reakcií hlavne na ich optimizmus, ktorý si počas delta vlny držia. Matematik Pavol Koprda v nedávnom príspevku reagoval tým, že sa podľa neho Slovensko rúti do tmy a Dáta bez pátosu premýšľajú príliš pozitívne, spolu s reakciou na ich kritiku voči Krajčího odporúčaniam.

Posledný pokus o vysvetlenie kde je a kde nie je problém

Čitateľov analytici odkazujú na svoju ilustráciu, ktorá zobrazuje pandémiu v skupine mladých (do 20 rokov) a seniorov.

Dôraz v príspevku venujú hlavne tvrdeniu, ktoré už zopakovali mnohokrát – pandemický problém sú seniori, nie deti.

Počas októbra bolo z vybratej vzorky 8-tisíc detí a rovnakého počtu seniorov pozitívne testovaných 150 detí, hospitalizované jedno a neumrelo ani jedno. Naproti tomu sme pozitívne testovali 64 seniorov, z čoho sa hospitalizovalo 24 a umrelo 5.

Zo skupiny boli pozitívne 2 percentá deti a 0,8 percenta seniorov – to znamená, že deti majú pozitívny test 2,5-krát častejšie. Medzi deťmi ale končí v nemocnici len 0,6 percenta, a seniorov 33 percent – úmrtnosť detí prakticky neexistuje, ale medzi seniormi ide o 5 z 24 pacientov.

Na Slovensku je 1 130 000 mladých do 20 rokov, seniorov len 590-tisíc.

Zaočkovanosť detí je 11 percent (125-tisíc), deti do 12 rokov vakcínu nedostávajú – od 12 do 20 rokov je zaočkovanosť 26 percent, nad 15 rokov je číslo 35 percent. Čísla seniorov sú 62 percent (402-tisíc). Z 28 percent nezaočkovaných (193-tisíc seniorov) má 6-tisíc aspoň jednu dávku.

Zhrnutie je, že z celého počtu pacientov predstavujú deti len 5,7 percent pacientov a nula percent obetí, seniori 40 percent z celého počtu pacientov a 50 percent obetí. Priemerný vek obetí počas tejto vlny je 74 rokov.

Konzíliu radí, čo treba zmeniť

Rada analytikov je, že konzílium sa má sústrediť na zníženie rizík seniorov a “dať pokoj deťom”. Ak by zaočkovali zvyšných 187-tisíc seniorov, tlak na nemocnice sa značne zníži.

“Všetky sily, čas, kapacity (doktorov) a peniaze z očkovania detí presuňte na zaočkovanie seniorov. Nepodarí sa zaočkovať všetkých 187 tisíc, ale ak dostanú lekári a seniori odmenu, určite sa ich mnoho ´chytí´,” radia analytici.

Ďalej podľa nich treba obmedziť kontakt seniorov s ľuďmi bez vakcín a bez prekonania covidu – “Nech sa k nim nepriblíži nikto bez GREEN passu – ani zdravotník, ani sociálny pracovník, ani predavačka, ani poštárka, ani úradník.” Tiež chcú, aby sa v postihnutých okresoch izolovali len seniori a vyhradil sa pre nich priestor na fungovanie bez ohrozovania – zabezpečiť armádou nákupy, potreby a pohodu.

Ďalej navrhujú postupné uvoľnovanie opatrení v okresoch, kde začne klesať počet delta pozitívnych – na severovýchode Slovenska k tomu už napríklad došlo.

“Nesprísňujte režim deťom a mladým. Už dnes sa vysoké školy aj v Bratislave učia dištančne, pri študentoch zaočkovaných na 60%. Je to šialené, ale v I. semestri vydržíme.”

Ľudí vyzývajú na zmenu správania v ohrozených okresoch, v interiéri rúško, vyhýbanie sa mestkej hromadnej doprave či home-office. Ďalej prosia, aby tretiu dávku zvážili seniori a ohrození jedinci, ktorým môže táto posilňujúca vakcína veľmi pomôcť.

“Ak viete o niekom, kto nemá ani I. dávku. dajte s ním reč. Netlačte na nich. Vytlačte obrázok nižšie a zakrúžkujte ich v prvej, druhej, tretej skupine a ukážte im aj tých 5 rakvičiek. Povedzte im, že hrať ruskú ruletu určite adrenalín, ale oni možno budú potrevovať aj záchranku a ventilátor. A že určite chcú, aby ich vnuci ďalej chodili do školy a hrali sa na športovisku s kamošmi. A že tie veci spolu súvisia.”

Ak tieto pravidlá dodržíme, podľa analytikov tak máme šancu na prežitie krásnych Vianoc, ktoré nebudú vôbec také, aké boli minulý rok. “BUDEME ICH MAŤ, DO PSEJ MATERE, LEBO VY A MY A VŠETCI TO DÁME. Zaočkovaní, aj nezaočkovaní. Prekonaní aj včera pozitívni. Zaočkovaní v januári, ale aj zajtra. Ľúbime Vás a už vyše roka kreslíme grafy. My dátam rozumieme.”

Dodatočné informácie o Delta Plus variante

“Delta plus je niečo iné ako AY.4.2. Delta plus sa vyznačuje mutáciou K417N navyše. Zvykne sa označovať aj ako B.1.617.2.1 alebo AY.1. Naproti tomu, pre AY.4.2. sú charakteristické mutácie Y145H and A222V – je to teda niečo iné a nemalo by sa to zamieňať. Pri delta plus sú kvôli mutácii v pozícii 417 obavy zo zvýšenej odolnosti voči vakcínam. Na druhej strane, mutácie v pozíciách 145 a 222 sa dajú skôr asociovať so zvýšenou infekčnosťou, čo sa pri AY.4.2. aj potvrdzuje,” informujú cez odborníka na záver statusu.