Ameriku ovládla nová konšpiračná teória. Ľudia si myslia, že vtáky v skutočnosti neexistujú a nahradili ich drony

V posledných rokoch sa s konšpiračnými teóriami najmä na sociálnych sieťach roztrhlo vrece. Ľudia si myslia, že očkovaním sa im do tela implantujú mikročipy, že je Zem plochá alebo že je dnes vyrobený z plastu a niekto ovláda počasie akýmsi záhadným prístrojom. Nebudete však veriť, čoho sa týka najnovšia teória z dielne amerických konšpirátorov.

Veria, že vtáky boli nahradené dronmi

Ako informuje portál IFLScience, americkí konšpirátori po novom veria, že vtáky lietajúce na oblohe už nie sú skutočné. Zorganizovali dokonca aj zhromaždenie, aby o tom presvedčili aj ďalších ľudí. Novovzniknuté hnutie tvrdí, že donedávna po oblohe naozaj lietali živé vtáky, boli však nahradené dronmi. Kto je za to zodpovedný? Podľa konšpirátorov vtáky dronmi nahradil v roku 2001 bývalý americký prezident Barack Obama.

Pýtate sa, prečo by to Obama robil? Údajne preto, aby mohol Američanov sledovať na každom kroku a mal ich neustále pod kontrolou. Hnutie Birdsarentreal na Instagrame píše, že to všetko začalo 26. októbra v roku 2001 a údajne o tom majú aj nespochybniteľné dôkazy. Jedným z nich má byť deň, kedy americký Kongres schválil Vlastenecký zákon. Na záberoch z Instagramu je možné vidieť, ako z kamiónov vylietajú desiatky operencov.

Podľa členov hnutia v roku 2001 americká vláda vyvraždila všetky vtáky a namiesto nich na oblohu vypustila drony.

Podľa členov hnutia v roku 2001 americká vláda vyvraždila všetky vtáky a namiesto nich na oblohu vypustila drony. „Nazývajte ma dezinformovaným, nazývajte ma hlupákom, nazývajte ma nevzdelaným, nezaujíma ma to. To, že som nechodil na strednú školu, neznamená, že som menej inteligentný. Akurát nemám vymytý mozog a nie som inštitucionalizovaný ako vy všetci. Jedného dňa to uvidíte aj vy,“ píše autor instagramového príspevku.

Bol kvôli tomu zavraždený Kennedy?

Napriek tomu, že je to kolosálna absurdita, hnutie má už množstvo prívržencov. Zhromaždenia, ktoré sa konalo v Springfielde, sa zúčastnili desiatky ľudí, ktorí sa snažili ostatných presvedčiť o tom, že vtáky naozaj prestali existovať a boli nahradené dronmi. Toto však ani zďaleka nie je to najbizarnejšie hnutie. Niektorí ľudia napríklad veria tomu, že neexistuje ani Austrália.

Čo sa však operencov týka, ako prvý prišiel s touto konšpiráciou vysokoškolský študent v roku 2017, píše portál Audubon. Podľa neho je za pohromu zodpovedná CIA, ktorá sa týmto projektom začala zaoberať ešte okolo roku 1950 a napokon ním zabila dve muchy jednou ranou. Po prvé, agenti našli spôsob, ako naraz sledovať veľké množstvo ľudí a po druhé, už viac nemusia čistiť autá od vtáčieho trusu.

Ak sa chcete dočítať viac, pozrite si stránku Birds Aren´t Real. Dozviete sa napríklad, že John F. Kennedy bol zavraždený preto, lebo sa mu nepáčil prototyp imitujúci moriaka a bol proti vyvražďovaniu vtáctva. V súčasnosti sa už pracuje aj na dokumente, ktorý hnutie sleduje. Tiež sa naň tak tešíte?