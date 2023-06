AKTUÁLNE: Vodca Vagnerovej skupiny Prigožin nečakane nariadil zastavenie postupu svojich mužov na Moskvu

Vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nariadil svojim jednotkám, aby zastavili svoj pochod na Moskvu. Správu o tom TASR prebrala z agentúry AP. Ako uvádza portál Aktuality.sk, Prigožin uviedol, že s Lukašenkom vyrokoval aj bezpečnostné záruky pre wagnerovcov, a to všetko bez preliatia kvapky krvi svojich žoldnierov.

Nechcú prelievať ruskú krv

Ako uviedol Prigožin v hlasovej správe na Telegrame, Vagnerovci nechcú prelievať ruskú krv. „Nastal čas, keď by mohla byť preliata krv, pretože si uvedomujeme, že by to bola ruská krv, obrátime sa a pôjdeme naspäť na naše základne,“ uviedol vodca žoldnierskej skupiny. Podľa britskej stanice BBC Prigožin vo svojej hlasovej správe zverejnenej na sociálnych sieťach oznámil, že konvoje jeho žoldnierov sa vrátia do poľných táborov „podľa plánu“. O aký plán ide, Prigožin nespresnil.

Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) dodala, že o zastavení postupu vagnerovcov na Moskvu s Prigožinom rokoval západom neuznaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie Lukašenko konal na základe dohody s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Agentúra Reuters medzičasom informovala, že konvoj vagnerovcov pod vedením spoluzakladateľa tejto polovojenskej formácie Dmitrija Utkina sa blíži k jednému z predmestí Moskvy. Podľa zdroja blízkeho separatistickej, Ruskom okupovanej Doneckej ľudovej republike, je v tejto kolóne približne 5-tisíc ozbrojencov.

Zdroj, ktorý sa v minulosti podľa Reuters ukázal ako spoľahlivý, dodal, že Prigožin mal k dispozícii celkovo do 25-tisíc bojovníkov a že v juhoruskom meste Rostov na Done, ktorý vagnerovci obsadili v sobotu ráno, ich bolo približne 5-tisíc. Podľa citovaného zdroja plán velenia vagnerovcov spočíval v tom, že ich jednotky zajmú pozície v jednej z husto zastavaných oblastí Moskvy.

Správu budeme aktualizovať.