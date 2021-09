Ako si zaručene získate dôveru každého človeka? Podľa odborníkov je rozhodujúca táto vec

Hovorí sa, že ak sa tak raz stane, ťažko začneme znovu niekomu dôverovať. Podľa odborníkov to však nie je nemožné. Stačí vám k tomu jedna vec, a to presvedčivý úsmev. Nie je ale jedno, ako sa na človeka usmievate. Ako teda na to?

Nie je úsmev ako úsmev

Vedeli ste, že špecifický druh úsmevu vám môže pomôcť napraviť pokazené vzťahy a opäť si získať dôveru človeka? Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Cognition and Emotion, psychologička Magdalena Rychlowska sa zamerala na skúmanie troch rôznych druhov úsmevov, ktorých úlohou je dať najavo odmenu, nadradenosť a spolupatričnosť. Zaujímalo ju, ako vplývajú na ľudí v rôznych sociálnych situáciách a ako menia náš úsudok.

Každý z úsmevov má inú charakteristiku. Napríklad, ak sa na niekoho usmievame za odmenu, znamená to, že sme spokojní a taký úsmev pôsobí ako povzbudenie. Úsmev naznačujúci dominanciu dáva najavo nadradenosť človeka. Úsmev naznačujúci spolupatričnosť dáva najavo, že chceme niekam patriť a vytvoriť si puto.

Ako píše portál Medical Xpress, Rychlowska vykonala sériu piatich štúdií, do ktorých sa zapojilo viac ako 900 ľudí. Ľudí vždy v rámci ekonomickej hry rozdelila do dvoch skupín, pričom vždy jedna skupina mala s tou druhou zaobchádzať zle a nepriateľsky. Následne mali testovať všetky 3 typy úsmevov, tváriť sa neutrálne alebo ľútostivo, zatiaľ čo Rychlowska hodnotila, ako na tím, ktorému bolo ublížené, pôsobia. Pýtala sa ich, čo si o ľuďoch myslia a či by boli ochotní podeliť sa s nimi o zdroje, napríklad o peniaze.

Jediný úsmev môže všetko zmeniť

„Výrazy tváre sú nesmierne dôležité pri budovaní vzťahov a ak sa na vás niekto usmieva, nie vždy tým vyjadruje radosť, za úsmevom sa toho ukrýva omnoho viac,“ hovorí Rychlowska. Dokázala to aj štúdia. Ak bol človek považovaný za nedôveryhodného a aj po ukončení ekonomickej hry sa usmieval, ľudia to vnímali tak, že je spokojný sám so sebou, a teda je naozaj nedôveryhodný a neochotný zmeniť svoje správanie. Ak však ľudia využili úsmev, ktorý mal naznačiť spolupatričnosť, vyvolali dojem, že sa snažia o nápravu a je im ľúto, že sa predtým správali nepríjemne.

Spomeňte si napríklad na zloduchov vo filmoch. Aj keď sa usmievajú, nie je to úsmev, ktorý by naznačoval, že svoje konanie ľutujú alebo si chcú vytvoriť sociálne puto. Zvyčajne je to nepríjemný úsmev vyjadrujúci nadradenosť a snahu ovládnuť svet. Veľmi dôležité je voliť vhodný výraz tváre vzhľadom na situáciu. Ak sa nachádzate uprostred konfliktu, jediný úsmev môže všetko zmeniť, a to k lepšiemu, ale aj k horšiemu.