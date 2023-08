Ako si zarobiť na dôchodok, aj keď ležíš na pláži? Expert na financovanie prezradil, čo pre to treba spraviť

Leto je v plnom prúde, ľudia sú na dovolenkách a užívajú si oddych, často aj na pláži. Tieto chvíle pohody je možné podľa Jana Hlavsu CEO a Co-foundera spoločnosti Fondee využiť aj na zamyslenie sa nad tým, ako bude život každého z nás vyzerať na dôchodku a či si ho budeme môcť taktiež užívať napríklad na pláži.

V rozhovore s Janom Hlavsom sa dozviete: prečo by sme mali investovať peniaze, ktoré momentálne nepotrebujeme;

či je investovanie vhodné len pre bohatých;

ako môžete začať investovať aj priamo z pláže;

čo môžem od investovania očakávať.

Prečo je potrebné, aby človek investoval? Nestačí si peniaze nechávať na bežnom účte?

To záleží na tom, čo chce človek s peniazmi robiť. Určite má zmysel mať peniaze na bežnom účte, hlavne ak sa bavíme o takých, ktoré potrebujem na najbližšiu mesačnú spotrebu. Zároveň má zmysel mať peniaze ako železnú rezervu, ktoré mám rýchlo dostupné v neočakávaných situáciách, napríklad pri strate zamestnania, keď sa mi pokazí auto a podobne.

Ak sa ale chce človek dlhodobo zaistiť, tak držať peniaze na bežnom účte je nevhodné. V každej dobe, a obzvlášť dnes, keď je vysoká inflácia, peniaze strácajú 10 % svojej reálnej kúpnej sily a ich držaním na bežnom účte o ne v podstate prichádzame.

Má teda zmysel peniaze, ktoré momentálne nevyužívam a nie sú súčasťou železnej rezervy zainvestovať. Je vhodné tiež zobrať na seba istú mieru rizika, aby napokon ten výnos bol minimálne vyšší než inflácia, v realite aj niečo na tom zarobil.

Prečo by sa mal 20 či 30-ročný človek zaujímať o dlhodobé investovanie na dôchodok? Veď za ten čas si môže peniaze našetriť a nejaké mu na dôchodku bude posielať aj štát.

Práve preto, že má či už 20 alebo 30 rokov, tak je aktívny a je predpoklad, že má nejaké peniaze navyše, ktoré môže investovať. A práve dlhodobý horizont znásobuje investíciu. Čím skôr človek začne investovať, tým dlhší časový horizont má pred sebou a tým viac si môže zhodnotiť svoju investíciu, keďže ide o zložené úročenie. Každý rok pribudne k základu výnos a ten sa ďalej úročí, a tak dookola, vďaka čomu začne výnosová krivka exponenciálne rásť.

Začať skôr, pokojne aj s menšou sumou, je vždy výhodnejšie, než začať neskôr s vyššou sumou. Čím dlhšie časové obdobie má investor pred sebou, tým dlhšie môže investovať do fondov, ktoré mu v konečnom dôsledku prinesú väčšie výnosy.

Čo sa týka dôchodku od štátu, ten, pravdepodobne, dostávať bude, avšak záleží koľko. Pri pohľade na demografickú krivku je momentálny systém neudržateľný. Dĺžka života sa predlžuje a rodí sa čím menej detí a stačí prejsť na jednoduché matematické výpočty a zistíte, že tu nastáva problém.

Už teraz je jasné, že dnešní mladí ľudia nebudú dostávať také vysoké dôchodky, aké majú ich súčasní poberatelia. Motivácia zabezpečiť sa po vlastnej linke by mala byť teda vyššia u každého z nás.

Nie je investovanie vhodné len pre bohatých ľudí?

Toto je jeden z najväčších mýtov. Investovať má veľký zmysel tak pre bežného, obyčajného človeka, ako aj pre človeka s podpriemernými príjmami, keďže potreba zaistiť sa do budúcnosti je rovnaká. Rovnako ako niekto, kto investuje niekoľko miliónov eur, môže investovať aj človek, ktorý mesačne pošle 50 alebo 100 eur. Nástroje investovania tak majú zmysel pre všetky skupiny, nielen pre bohatých.

Dokonca by som povedal, že tí, ktorí majú státisíce či milióny eur, tak pre nich navýšenie o nejakých pár eur nie je až také zaujímavé, ale pre bežného, menšieho investora, je každé euro dobré.

Bežný človek ale investovaniu nerozumie. Nediskvalifikuje ho to rovno na začiatku?

Nie. Existujú rôzne platformy a služby, napríklad aj Fondee, ktoré umožňujú investovať aj ľuďom, ktorí v tejto problematike nie sú úplne doma. Človek si vyplní na stránke investičný dotazník, zhodnotí, čo je pre neho to najvhodnejšie a zvyšok už urobíme my.

Tieto služby zjednodušujú investovanie do takej miery, že človek nepotrebuje mať nejaké významné znalosti v investovaní. Nemusí ísť za brokerom, kde si otvorí účet a potom tam vyberať, akú si kúpi akciu, ETF-ko či dlhopis. Toto všetko sa urobí za neho.

Je leto, ľudia sú na dovolenkách, nechcú nič dôležité riešiť a len si užívať. Môžem začať investovať aj z pláže a zarábať si tak na dôchodok?

Pláž a dovolenka, to je to najlepšie miesto, kde začať investovať. Máte vtedy čas pre seba a môžete rozmýšľať, čo chcete robiť na dôchodku, akým smerom sa chcete v živote uberať, môžete premýšľať nad zaistením seba či svojich detí a v podstate môžete uvažovať nad všetkým, na čo nemáte bežne počas práce čas.

A premýšľať nad tým, ako sa budem mať na dôchodku počas toho, ako ležím na pláži, je podľa mňa ten najlepší okamih.

Predstavme si, že tento rozhovor niekto naozaj číta na pláži s drinkom v ruke. Prečo by mal začať investovať práve teraz? Nemal by počkať napríklad mesiac, tri mesiace alebo rok, keď bude situácia na trhu iná, možno zaujímavejšia?

Pri dlhodobom investovaní platí, že včera bolo neskoro. To znamená, že čím skôr začne, tým lepšie. To je to, o čom sme sa bavili už predtým. Takže ak niekto leží na pláži a uvažuje o dlhodobom investovaní, mal by s tým začať okamžite.

Trhy rastú, padajú, striedajú sa krízy, nemôže sa stať, že na investovaní napokon prerobím? Mám nejakú záruku, že to bude pre mňa výnosné?

K investovaniu volatilita, teda kolísanie hodnoty aktív jednoducho patrí a záruky nemáte prakticky pri ničom a nemusíme sa baviť len o investovaní. Je to vždy otázka miery rizika a časového horizontu.

Aj banka, kde máte bežný účet, môže skrachovať a aj keď sú peniaze chránené fondom ochrany vkladov, môže sa stať, že štát aj tak nebude mať peniaze. Samozrejme, tento príklad je extrém a riziko je tu veľmi malé a veľmi nepravdepodobné.

Vo všeobecnosti sú peniaze na bežnom účte najbezpečnejšie uložené. Potom sú tu akcie a dlhopisy, ktoré majú spojenú volatilitu s trhom. Pri dlhopisoch je riziko nižšie, pri akciách vyššie, ale platí tu aj opak, na akciách sa dá tiež najviac zarobiť.

Aby som sa ale vrátil k otázke. Ak zainvestujete, môže sa, najmä v krátkodobom horizonte stať, že nezarobíte a o časť peňazí prídete. Avšak pointa je, že pri dlhodobom pohľade na akciové indexy, napríklad na S&P 500, čiže 500 najväčších amerických firiem, zistíme, že z dlhodobého hľadiska (za posledných 20 rokov) tam bola priemerná výnosnosť 10 %.

Niektoré roky boli síce stratové, no iné boli výnosné. Podstatné je, že vždy, ak si zoberiete hocijaký dlhodobý horizont, teda 10 a viac rokov, vtedy je vždy investor v pluse. A to je podstata dlhodobého investovania.

Ponuky na investovanie do fondov sú rôzne. Kedy je lepšie investovať do odvážnych a kedy, naopak, do konzervatívnych fondov?

Ak viem, že budem potrebovať peniaze v krátkom horizonte, tak je lepšie nechať si ich na bežnom či sporiacom účte. Ak by ste tieto peniaze investovali do odvážneho akciového portfólia, mohlo by sa stať, že o dva mesiace na tom stratíte. Môže sa stať aj opak a zarobíte, no to je už o náhode či šťastí.

Ale ak mám horizont dlhší, možno 2 až 5 rokov, tam už je to dobré kombinovať, možno aj s nejakým terminovaným vkladom a tam už môžeme uvažovať o investovaní do mierne odvážnych fondov.

Pri dlhodobom investovaní by som odporúčal investovať do akciových diverzifikovaných fondov, kde je síce volatilita vyššia, no je tam aj vysoká očakávaná výnosnosť.

Môžem si otvoriť účet vo Fondee a začať investovať aj na pláži? Nepotrebujem niekam ísť a niečo zariaďovať, podpisovať zmluvy s nejakým agentom?

Nepotrebujete, všetko zariadite pokojne aj z pláže. Je treba ísť, samozrejme, na webstránku, vyplniť informácie o sebe, vyplniť investičný dotazník, vybrať si podľa neho portfólio a podpísať zmluvu online. Samozrejme, musí byť overená totožnosť, takže treba mať pri sebe občiansky preukaz. Ide to ale všetko jednoducho a online a pokojne aj z plážového baru s drinkom v ruke.

Ako mám po tomto začať investovať cez Fondee? Koľko peňazí mi odporúčate najprv investovať?

Je to individuálne. Záleží, koľko ste ochotný investovať. Časť peňazí si určite treba nechať ako železnú rezervu a peniaze, pre ktoré nemám využitie, je dobré zainvestovať. Odporúčam nevložiť hneď celú sumu v jeden deň, lebo sa môže stať, že hneď na druhý deň nastane mierny pokles. Samozrejme, môže to byť aj naopak a budete mať hneď pri počiatočnom vklade šťastie.

Osobne odporúčam cifru si rozdeliť, napríklad na štyri čiastky a tie posielať postupne každý mesiac. A potom si nastaviť trvalý mesačný príkaz na určitú sumu, ja odporúčam 10 % z hrubej mzdy, samozrejme, je to na každom, pre akú sumu sa rozhodne. Mesačné pravidelné posielanie dobre vyvažuje volatilitu.

Akú mám istotu, že o svoju investíciu, napríklad pri krachu či skončení pôsobenia Fondee neprídem?

Sme tu od roku 2020, spravujeme 12-tisíc klientov a sme štandardný licencovaný obchodník s cennými papiermi pod dozorom Českej národnej banky. Sme tak pomerne etablovaný hráč a to riziko krachu je, z môjho pohľadu, nízke.

Avšak, stať sa môže hocičo. V prvom rade, všetky aktíva klientov sú oddelené od majetku Fondee a všetky sú držané na účtoch klientov a na všetky pohyby dozerá Česká národná banka. Takže, ak by aj Fondee skrachovalo, klienti o svoje peniaze neprídu.

Tiež sú všetky aktíva do výšky 20-tisíc eur alebo 90 % majetku chránené garančným fondom obchodníka s cennými papiermi. To je ďalší ochranný nástroj.

Spoločností ako je Fondee, je viacero. Prečo by som mal investovať cez Fondee a nevyužiť služby konkurencie?

Fondee klientom ponúka najviac diverzifikované portfóliá, čo je veľká konkurenčná výhoda, a tiež obchodujeme každý obchodný, čiže pracovný deň.

Ďalšou nespornou výhodou je, že sme najlacnejší na trhu a naše poplatky 0,9 % ročne z objemu investovaných peňazí sú najnižšie v porovnaní s konkurenciou, vďaka čomu ostáva naším klientom viac peňazí na účtoch.