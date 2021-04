Ako dlho trvá účinok marihuany? Vedci vypočítali, po akom čase by mohol človek sadnúť za volant

Ak sa spýtate 50 ľudí, ktorí fajčili marihuanu, ako dlho trval jej účinok, pravdepodobne dostanete 50 rozličných odpovedí. Je to kvôli rôznorodosti užívania, rôznym dávkam drogy a tiež kvôli tomu, či človek má alebo nemá vytvorenú nejakú toleranciu v dôsledku dlhodobého užívania.

Vedieť však, ako dlho vlastne marihuana po požití vplýva na človeka, je dôležité vo viacerých aspektoch života. Jedným je užívanie medicínskej marihuany a stanovenie času vyberania dávky, druhým je legislatívny, a to posúdenie, či človek ešte je, alebo už nie je pod vplyvom drogy, uvádza portál Science Alert.

80 štúdií v jednej

Vedci sa pozreli na 80 štúdií týkajúcich sa účinkov marihuany a vytvorili z nich metaanalýzu, ktorú publikovali v časopise Neuroscience & Biobehavioral Reviews. V závislosti na faktoroch, ako je napríklad spôsob konzumácie marihuany a akú má silu, môže zmenený stav vedomia, ktorého dôsledkom je zhoršenie kognitívnych schopností, trvať od troch do 10 hodín.

Podľa vedcov tieto zistenia môžu pomôcť aj v nastavení zákonov, aby odrážali lepšie realitu toho, či je človek pod vplyvom.

“THC sa dá v tele zistiť aj týždne po užití marihuany, pričom je zrejmé, že zhoršenie kognitívnych schopností a aj samotné zmenenie stavu vedomia trvá oveľa kratšie,” vysvetľuje psychofarmakológ Iain McGregor z austrálskej univerzity v Sydney.

Problémom podľa neho je, že zákony ako v Austrálii, tak aj v mnohých krajinách sveta, sú nastavené tak, že detekcia marihuany v krvi či slinách sa považuje za to, že je človek pod jej vplyvom. Spravodlivé by podľa neho bolo, ak by sa zohľadňoval iba čas, keď je človek skutočne pod vplyvom, podobne ako je to pri alkohole.

Vedci študovali 80 samostatných štúdií a 1 534 užití marihuany a zisťovalo sa, ako títo ľudia v rôznych fázach po užití marihuany dokázali viesť motorové vozidlo či spracovávať rovnocenné kognitívne úlohy.

Hlavné premenné faktory

Ako dlho trval účinok, záležalo na troch hlavných faktoroch – aká silná bola dávka THC, či bola marihuana inhalovaná alebo konzumovaná vo forme jedla, kapslí alebo kvapiek a to, či osoba je pravidelným alebo príležitostným užívateľom.

“Naša analýza naznačuje, že účinok môže trvať až do 10 hodín. To je v prípade, ak sa konzumujú vysoké dávky THC. Typickejší však bol účinok na úrovni štyroch hodín, keď sa nižšie dávky THC užívali fajčením či inhalovaním,” povedala hlavná autorka metanalýzy Danielle McCartneyová.

Podľa nej to však môže byť aj viac pri užívaní marihuany s vysokým obsahom THC. “Vtedy pozorujeme zhoršenie schopností, napríklad viesť motorové vozidlo na šesť či sedem hodín,” dodáva.

Zhruba 5 hodín

Je zaujímavé, že u pravidelných konzumentov sa vybudovala istá tolerancia a pri užití rovnakého množstva THC lepšie zvládajú kognitívne úlohy ako príležitostní fajčiari. Nie je preto jednoduché stanoviť presný čas a množstvo marihuany v súvislosti so zhoršením zvládania rôznych úloh.

Vo všeobecnosti však vedci tvrdia, že väčšina vodičských zručností by sa mala vrátiť po piatich hodinách od fajčenia marihuany, aj keď pripúšťajú, že tento čas sa môže líšiť.

Vedci upozorňujú, že touto otázkou by sa mali začať zaoberať zákonodarné orgány jednotlivých krajín aj vzhľadom na to, že marihuana sa stáva čoraz častejšie legálnou vo viacerých štátoch.