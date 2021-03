Aké vedľajšie účinky môžete mať podľa veku a pohlavia po podaní vakcíny? Pozrite si rozdelenie

Každý deň sa na Slovensku zaočkujú vakcínou proti koronavírusu tisíce ľudí. Mnohí z nich sa obávajú vedľajších účinkov, ktoré sa síce vyskytujú, no vo väčšine prípadov sú iba ľahké a mierne. V akom veku a ktoré pohlavie je na tieto vedľajšie účinky viac náchylnejšie?

U mnohých ľudí, ktorí prekonali infekciu COVID-19 a následne išli na očkovanie, sa vyskytlo viac vedľajších účinkov po podaní prvej dávky ako po druhej. Naopak, priemerný človek bez predchádzajúcej infekcie ťažšie znáša druhú dávku.

Portál Science Alert uvádza, že u ľudí starších ako 55 rokov sa vedľajšie účinky očkovania prejavujú menej často. To ale neznamená, že sa nemôžu objaviť a žiadny lekár nezaručí, že niekto vo veku 80 rokov nebude mať vedľajšie účinky alebo naopak, že niekto 25-ročný ich určite mať bude.

Druhá dávka má zvyčajne viac vedľajších účinkov

Najbežnejším vedľajším účinkom vakcíny je bolesť a opuch v mieste vpichu. Pri Pfizeri to uviedlo 84 % účastníkov, pri Moderne takmer 92 %. Pri Johnson & Johnson to bolo 49 %, avšak táto vakcína je jednodávková. Medzi ďalšie významné príznaky patrí únava, bolesť hlavy a svalov. Tieto príznaky boli časté u vakcín od Pfizer a Moderny (65 %), pri Johnson & Johnson to bolo 38 %.

Štúdie ukázali, že tí, ktorí predtým nemali ochorenie Covid, mali vedľajšie príznaky častejšie po druhej dávke. Rovnako to bolo aj s teplotou či horúčkou, ktoré sa objavovali najmä po podaní druhej dávky.

Po prekovaní Covidu sú časté vedľajšie účinky po prvej dávke

Malá štúdia z Izraelu ukazuje, že vedľajšie účinky, ako je únava, bolesti hlavy či zimnica, boli po prvej dávke častejšie u ľudí, ktorí koronavírus už prekonali. 73 % ľudí s prekonanou infekciou hlásilo vedľajšie účinky po prvej dávke od Pfizeru alebo Moderny, v porovnaní so 66 % ľudí, ktorí vedľajšie účinky hlásili, no COVID-19 nemali.

U mladých častejšie ako u starších

Imunitný systém človeka sa s pribúdajúcim vekom zhoršuje. Znamená to slabšiu imunitnú odpoveď, a to aj v prípade podania vakcíny. Mladí ľudia majú odolnejší imunitný systém, tým pádom viac reagujú na vakcínu a majú aj viac nežiaducich účinkov.

Pri Moderne sa ukazuje, že 57 % ľudí mladších ako 65 rokov malo vedľajšie účinky, pričom u skupiny staršej ako 65 rokov to bolo 47 %. Pfizer rozdelil údaje tak, že 47 % ľudí malo vedľajšie účinky vo veku 18 až 55 rokov a 34 % vo veku viac ako 56 rokov. U Johnson & Johnson to bolo 62 % do 60 rokov a 45 % nad 60 rokov.

Ženy môžu mať viac vedľajších prejavov

Americké CDC zistilo, že viac vedľajších prejavov vakcíny hlásia ženy. Až 79 % nahlásení pochádzalo práve od nich. To ale nie je nič prelomové, ženy majú väčšiu tendenciu reagovať aj na iné vakcíny.

Vedci majú podozrenie, že to súvisí s hladinou estrogénu. Testosterón má tendenciu byť skôr imunosupresívnym hormónom, naopak estrogén je stimulátor imunity.

Rizikoví pacienti sa nemusia báť

Ľudia so zníženou imunitou, rakovinou či autoimunitnými ochoreniami by sa mali dať zaočkovať čo najskôr, aby odvrátili riziko infekcie. U imunosupresívnych ľudí, napríklad u pacientov s rakovinou, nemusí nastať silná imunitná odpoveď. Je tak menšia šanca vedľajších účinkov, pričom aj u nich sa ale vyvinú protilátky, avšak nemusia byť až tak kvalitné.

V každom prípade, vedľajšie účinky akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 sú oveľa znesiteľnejšie, ako prekonávanie infekcie.