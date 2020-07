Aké je vaše obľúbené číslo? Štúdia ukázala, že ľudia z iracionálnych príčin preferujú okrúhle čísla

Možno je to váš dátum narodenia, možno číslo dresu obľúbeného futbalistu. Vedeli ste však, že ak si má človek vybrať, je pravdepodobnejšie, že sa rozhodne pre okrúhle číslo?

Okrúhle čísla sú nám sympatickejšie

Keby ste sa mohli rozhodnúť medzi zľavou na vyhliadnutý produkt vo výške 90 % a 91,27 %, ktorú z nich by ste si zvolili? Logicky by sme sa mali rozhodnúť pre tú vyššiu zľavu. Najnovšia štúdia však ukázala, že väčšina ľudí sa rozhodne pre zľavu 90 % aj keď je nižšia. A to len preto, že 90 je okrúhle číslo. Ako informuje portál ScienceAlert, náš mozog je jednoducho nastavený tak, že okrúhle čísla sa mu zdajú lákavejšie.

Výskumu, ktorého súčasťou bolo 6 experimentov sa zúčastnilo celkovo 1 552 účastníkov. Ukázalo sa, že ľudia z iracionálnych dôvodov preferujú okrúhle čísla. Nejde však len o poznatok, ktorého úlohou je ukojiť nekonečnú zvedavosť vedcov. Tento fakt sa dá využiť rôznymi spôsobmi, napríklad v reklamách či v rôznych kampaniach na postrčenie cieľovej skupiny želaným smerom.

Čísla majú aj nenumerický aspekt

Behaviorálny ekonóm Guarav Jain hovorí, že čísla majú vlastný jazyk, ktorého súčasťou je aj nenumerický aspekt. Čísla, ktoré nie sú okrúhle, v nás jednoducho vyvolávajú nepríjemný pocit. Vedci sa nazdávajú, že je to tak preto, lebo spracovanie takého čísla si vyžaduje viac mentálnej kapacity a teda viac úsilia. Okrem toho, podvedome porovnávame čísla, ktoré nekončia nulou s celými číslami, aby nám tak dávali väčší zmysel. Jednoducho povedané, celé čísla sú pre ľudí ideálne a z iracionálnych dôvodov prisudzujeme číslam, ktoré nekončia nulou, negatívne konotácie.

Tento jav je možné využiť napríklad aj v zdravotníctve pri podávaní informácií ľuďom, a to najmä v prípade, ak chceme, aby ľudia zaujali nejaký postoj alebo sa začali správať istým spôsobom. Ak sa totiž v kampaniach nachádzajú čísla, ktoré nie sú okrúhle, môže to spôsobiť, že daným údajom ľudia nebudú pripisovať takú subjektívnu vážnosť, akú by mali.

Ďalšie štúdie však naznačujú, že ak sa v kampani nachádzajú aj čísla, ktoré nie sú okrúhle, kampaň je ľuďmi považovaná za viac dôveryhodnú. Okrem toho, je menej pravdepodobné, že sa ľudia pokúsia vyjednávať. Aj keď vedci sa už roky venujú skúmaniu toho, ako čísla vplývajú na ľudí a aké vlastnosti im pripisujú, je to mimoriadne pestrá oblasť a sú potrebné ešte ďalšie výskumy. Napríklad, v poslednom z výskumov kládli vedci účastníkom bežné ekonomické otázky, tie však neboli zasadené do žiadnej konkrétnej situácie.