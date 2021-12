Ak vystihnete správne podmienky, môžete si vytvoriť Brockenovo spektrum, fascinujúcu optickú ilúziu

Už ste počuli pojem Brockenovo spektrum? Aj keď to možno znie ako ďalšia nepríjemná poučka z hodín fyziky, opak môže byť pravdou. Je to optická ilúzia, ktorú si s trochou šťastia môžete vykúzliť aj sami. Ako na to?

Čo je to Brockenovo spektrum?

Brockenovo spektrum je optická ilúzia, ktorú sa prvýkrát podarilo spozorovať nad vrchom Brocken v Nemecku. Efekt vzniká vtedy, ak osoba alebo predmet vrhá tieň a ten na oblak alebo na hmlu, vysvetľuje portál IFL Science. Výsledkom je tieň, ktorý pôsobí, akoby bol veľmi vzdialený a občas sa pohybuje aj vtedy, ak je osoba alebo predmet v maximálnom pokoji.

Ak by človek nevedel, o čo ide, mohol by si aj myslieť, že vidí ducha alebo nejakú nadprirodzenú bytosť. Oblaky sú totiž dynamické entity a tieň na nich sa pohybuje preto, lebo sa pohybujú aj kvapky vody v oblakoch. Vznikne tak akási dúha v tvare úplného kruhu alebo aura, ktorá budí tak trochu psychedelický dojem.

Ako si ho vytvoriť?

K tomuto javu dochádza vďaka interakcii medzi svetlom a kvapkami vody. Je to však trochu iné, ako obyčajná dúha. Zdroj je totiž v tomto prípade omnoho menší a svetlo sa od kvapiek vody odráža a láme pod rôznymi uhlami. Ako si vytvoriť vlastné Brockenovo spektrum? Potrebujete k tomu to správne počasie.

Vyberte sa napríklad na túru na nejakú horu počas hmlistého dňa. Alebo vám postačí zopár oblakov a trochu slnka. Na hore Brocken v Nemecku sa tento jav deje celkom bežne. Zrejme sa však v najbližšej dobe nevydáte na prechádzku práve tam. Postačiť by tak malo akékoľvek vyššie položené miesto.