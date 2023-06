Ak vo vás toto video vyvoláva hrôzu, možno trpíte touto fóbiou. Nie je to nič pre slabšie povahy

Fóbia je definovaná ako iracionálny strach a niektoré z nich sú naozaj zvláštne. Medzi tie najbežnejšie patrí napríklad fóbia z hadov, pavúkov či z výšok. No počuli ste už niekedy o tzv. submechanofóbii?

Aké pocity vo vás vyvolávajú potopené lode či bóje?

Podľa webu Mail Online je submechanofóbia iracionálny strach z predmetov, ktoré sú vyrobené človekom a z rôznych dôvodov sa ocitli úplne alebo čiastočne ponorené pod vodnou hladinou. Do zoznamu predmetov vyvolávajúcich hrôzu patria napríklad budovy, ktoré boli zaplavené, potopené lode či bóje.

Pre ľudí, ktorí si chcú overiť, či touto fóbiou trpia, uverejnil na TikToku video používateľ br1gtfacts. Video je rozdelené do niekoľkých úrovní, pričom už druhá z nich v mnohých ľuďoch vyvolala extrémne nepríjemné pocity. Niektorí používatelia sociálnej siete priznali, že za bežných okolností submechanofóbiou netrpia, no toto video bolo aj pre nich strašidelné. U niektorých vyvolalo taký strach, že hodili svoj telefón cez celú miestnosť.

Potili sa a do očí sa im tlačili slzy

Niektorí sa dokonca začali od strachu potiť a do očí sa im tisli slzy. Našli sa aj takí, ktorí si neuvedomili, že submechanofóbiou trpia, až kým si nepozreli spomínané video. Prečo vlastne ponorené predmety vyvolávajú v ľuďoch hrôzu? Odborníci si nie sú istí, nazdávajú sa však, že to môže súvisieť so strachom z nepoznaného.

To však nevysvetľuje, prečo majú pri submechanofóbii ľudia hrôzu konkrétne z predmetov, ktoré vyrobil človek. Možno je to preto, lebo sa daný predmet ocitol na neprirodzenom mieste, napríklad, loď by celkom iste nemala byť na oceánskom dne. Opäť ale vyvstáva otázka, prečo majú ľudia iracionálny strach aj z bójí, ktoré sa v oceáne nachádzajú presne tam, kde sa nachádzať majú.