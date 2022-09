Ak máte radi tento hit, ste s väčšou pravdepodobnosťou psychopat: Hudba by ich mohla tajne odhaliť v spoločnosti

Čo o nás dokáže prezradiť hudba, ktorú počúvame? Podľa výskumu, o ktorom hovoríme, by mohla byť kľúčom k identifikácii psychopatov. A najväčší úspech medzi týmito ľuďmi zožala napríklad aj známa a chytľavá skladba od Eminema, uvádza Unilad.

Spomínaný výskum uskutočnil tím na univerzite v New Yorku. Dotazník vyplnilo 200 ľudí a jeho výsledky ukázali autorom úroveň ich psychopatie.

Čo je vlastne psychopatia?

Psychopatia je porucha, ktorá sa charakterizuje nedostatkom empatie, emocionálnymi reakciami či manipulatívnosťou, vysvetľuje Unilad. S odvolaním sa na štúdiu opisuje psychopatiu ako poruchu, ktorá vedie napríklad ku kriminálnemu správaniu. A presne s ním si ho mnohí spájajú vďaka filmom a seriálom, kde je takto vykreslená.

Ktoré skladby sa páčili ľuďom s najvyšším skóre psychopatie?

Zúčastnení výskumu po dotazníku dostali za úlohu vypočuť si 260 piesní a ohodnotiť ich. To prinieslo zaujímavé výsledky.

Ukázalo sa, že tí, ktorí dosiahli najvyššie psychopatické skóre, boli zároveň aj najvyššími fanúšikmi skladby No Diggity od hudobnej skupiny BLACKstreet. Obľúbenou bola aj Lose Yourself od Eminema, píše The Guardian. V oboch prípadoch ide o obrovské a chytľavé hity, ktoré ste v najväčšom prípade už niekde zachytili alebo ich dobre poznáte.

Okrem spomínaných obľubovali napríklad aj pesničku What Do You Mean? od Justina Biebera, uvádza Unilad.

Chcel vytvoriť nástroj na identifikáciu psychopatov

Podľa vedúceho výskumu Pascala Wallischa by napríklad hudba mohla byť nástrojom, ktorý dokáže identifikovať psychopatov, zdôveril sa pre The Guardian. Dôvodom je najmä to, že psychopati nie sú rozoznateľní na prvý pohľad, ako to množstvo trilerov alebo hororov vykresľuje.

Jeho myšlienkou bolo vytvoriť skupinu skladieb, ktoré by mohli byť používané na identifikáciu potencionálnych psychopatov v spoločnosti.