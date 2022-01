Airbnb kúpilo na Sicílii domček za euro. Firma ho prerobila, teraz v ňom môžete bývať až rok celkom zadarmo

Podobné výpredaje domov na slnkom zaliatych miestach len za euro sa stávajú zrejme novým normálom. Malé mestečká a dediny sa ale pritom len snažia opätovne zlákať nových obyvateľov, aby ulice a domy nezívali prázdnotou a neprichádzali o obyvateľov. Jeden takýto „výpredaj“ sa rozhodla využiť aj známa spoločnosť Airbnb. Za euro kúpila domček, kompletne ho prerobila a teraz ho ponúka na prenájom – na rok a zadarmo!

Predaj domov za smiešne sumy je mimoriadne populárnou témou aj na našom webe. Podobných akcií kdekoľvek na svete už bolo niekoľko. Kto by to bol ale povedal, že sa jeden takýto domček rozhodne kúpiť a zrekonštruovať aj známa spoločnosť Airbnb? Tá sa nedávno s týmto pochválila na svojom webe.

Za euro kúpili domček na Sicílii, teraz ho zadarmo prenajmú

Samozrejme, nejde o žiadne prekvapenie, keďže práve Airbnb je spoločnosť, ktorá pomáha prenajímať nehnuteľnosti akéhokoľvek charakteru. Domček za euro tak videli nielen ako investičnú príležitosť, ale aj ako možnosť pomôcť dedinke Sambuca na talianskej Sicílii získať nových obyvateľov a naštartovať turizmus.

V novo zakúpenom domčeku sa ale po vzore Airbnb nebudú striedať prenajímatelia ako ponožky, práve naopak. Spoločnosť hľadá do zrekonštruovanej nehnuteľnosti jedného správcu, ktorého jedinou úlohou bude zabývať sa v dome na zhruba jeden rok a popritom pracovať ako jeho hostiteľ. To znamená, že bude poskytovať ubytovanie turistom. To ale nie je všetko.

Staňte sa správcom domu a absolvujte kurz varenia

Ako Airbnb sľubuje, hostiteľ bude dom obývať bez akýchkoľvek poplatkov a zarábať si bude práve prenájmom domčeka. K tomu dostane možnosť absolvovať aj kurz taliančiny a kurz varenia talianskej kuchyne.

Samozrejme, aby vybranému uchádzačovi nebolo smutno, môže si so sebou vziať aj rodinu alebo kamaráta, maximálne však dvoch dospelých a dve deti. Jedinými podmienkami je znalosť angličtiny, výhodou je taliančina, ochota presťahovať sa do dedinky Sambuca minimálne na 9 mesiacov, vek minimálne 18 rokov a schopnosť byť dobrým hostiteľom.

Nádherná rekonštrukcia

Čo sa týka samotného domčeka, ktorý Airbnb zakúpilo, išlo o zachovalý rodinný dom, ktorý ale potreboval kompletnú rekonštrukciu. Spoločnosť sa tak pustila do práce aj spolu s architektonickou firmou Studio Didea. Výsledkom spolupráce je domček, na ktorého rekonštrukciu boli využité materiály a farby, ktoré vytvárajú harmóniu s okolím. Nechýbajú, samozrejme, ani prvky typické pre daný región. Fotografie nájdete v galérii nižšie.

Domček pozostáva z troch podlaží, ktoré poskytujú dostatok priestoru pre oddych i prácu z domu. Dom má niekoľko väčších i menších izieb, zariadenú kuchyňu, obrovské postele, na ktorých sa každý bude cítiť ako kráľ, obývačku, kúpeľne a veľa ďalších maličkostí.