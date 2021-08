Afganský dievčenský robotický tím vyvíjal aj pľúcne ventilácie. Boja sa Talibancov a prosia o azyl v Kanade

Osud afganského robotického tímu je však ukážkou toho, že to tak nie je ani zďaleka. Ak ostanú dievčatá v Afganistane, ich budúcnosť je kvôli Talibanu neistá. Úrady prosia, aby sa mohli presťahovať do Kanady.

Prosia kanadské úrady, aby im dovolili presťahovať sa do krajiny

Afganský robotický tím vystupujúci pod názvom Afghan Dreamers pozostávajúci len z dievčat čelí vážnym ťažkostiam. Ako informuje portál IFLScience, robotický tím médiá prvýkrát zaujal ešte v roku 2017. Zúčastnili sa totiž medzinárodnej súťaže v zostrojovaní robotov, Amerika im však neudelila víza a odmietla im povoliť vstup do krajiny. Aj keď sa do USA nedostali, ich robot tam predsa len docestoval a pomohol im získať striebornú medailu. Dievčatá však mohli svoju prácu obhajovať len cez internet.

Teraz však čelia omnoho závažnejšiemu problému a úrady prosia, aby im dovolili presťahovať sa do Kanady. Od roku 2017 urobili poriadny krok vpred, ich vynálezy pomáhajú aj pacientom s koronavírusom. Vyrobili napríklad lacný, ručne poháňaný ventilátor, ktorý sa ľahko dá zostrojiť z vyradených súčiastok Toyoty Corolla. Ešte nedávno sa zdalo, že majú pred sebou ženy skvelú budúcnosť plnú nevídaných úspechov, po nástupe Talibanu sa však im však sen rozpadá pred očami.

Chcú sa vzdelávať na bezpečnom mieste

Ohrozené sú nielen dospelé ženy, ale aj malé deti. Členovia hnutia chodia posledné dni od dverí k dverám, berú malé dievčatká z ich rodín a nútia ich, aby sa stali nevestami, informoval portál CBC News. Právnička a bojovníčka za ľudské práva Kimberley Motley sa vyjadrila, že dievčatá sa v roku 2018 po úspechu v ďalšej robotickej súťaži osobne stretli s kanadským predsedom vlády Justinom Trudeauom. Teraz ho prosia, aby im umožnil rozvíjať ich schopnosti a vedomosti aj naďalej a povolil im presťahovať sa do Kanady.

„Chcú sa vzdelávať, chcú žiť na bezpečnom mieste, chcú, aby bol na ne Afganistan hrdý, chcú, aby bol na ne hrdý celý svet, a chcú pokračovať vo svojom sne o umelej inteligencii,“ vyjadrila sa v rozhovore Motley. Dievčatá veria, že Kanada je krajinou, ktorá dokáže zabezpečiť, aby sa nemuseli vzdať svojej budúcnosti.

Tím v súčasnosti pozostáva z 20 dievčat vo veku od 12 do 18 rokov a situácia v krajine je pre ne mimoriadne nebezpečná. Aj keď by pre ne presun do Kanady nebol ľahký, stále je to lepšia alternatívna, ako ostať v Afganistane a všetkého sa vzdať.