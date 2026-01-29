Použili ho ako návnadu: ICE mal pri zásahu zadržať len 5-ročného chlapca, kongresman hovorí o neprípustnom zásahu

Foto: Instagram/joaquincastrotx, TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Päťročný chlapec je údajne deprimovaný a smutný.

Demokratický člen Snemovne reprezentantov Spojených štátov Joaquin Castro má obavy o duševný stav päťročného chlapca, ktorého zadržal Imigračný a colný úrad (ICE). Po návšteve zadržiavacieho centra v meste Dilley v štáte Texas povedal, že Liam Conejo Ramos je „deprimovaný a smutný“.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Agenti ICE zadržali chlapca a jeho otca 20. januára. Pochádzajú z Ekvádora a sú žiadateľmi o azyl. Zábery zo zadržiavania päťročného chlapca vyvolali pobúrenie verejnosti z protiimigračnej operácie vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Počas týchto zásahov agenti v januári smrteľne postrelili dvoch ľudí v Minneapolise.

Castro hovorí o neprijateľnom zásahu voči dieťaťu

Zástupcovia školy v Dilley tvrdia, že agenti použili chlapca ako „návnadu,“ aby vylákali jeho otca z domu. Kongresman bol v stredu zhruba pol hodinu s Liamom a jeho otcom v zadržiavacom centre. Otec chlapca povedal, že Liam „veľa spí, pretože je deprimovaný a smutný“. Castro doplnil, že Liam spal aj počas jeho návštevy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Rep. Joaquin Castro (@joaquincastrotx)

„Mám obavy o jeho duševný stav,“ povedal kongresman vo videu zverejnenom na sieti X. „Všetkým som jasne povedal, že krajina je proti tomu, čo sa deje, že Liam musí byť prepustený, krajina žiada jeho prepustenie. Žiadne päťročné dieťa nemá byť takto zadržiavané,“ uviedol.

Sudca dočasne zablokoval deportáciu rodiny

Rodine chlapca podľa Castra legálne dovolili prísť do Spojených štátov, lebo správnym spôsobom požiadali o azyl. Federálny sudca v Texase tento týždeň dočasne zablokoval deportáciu Liama a jeho otca. Kongresman uviedol, že v spomínanom centre sa nenachádzajú žiadni kriminálnici. Donald Trump povedal, že ide o zadržiavanie nelegálnych migrantov kriminálnikov – to je jeho slovník. Nie je tam ani jeden kriminálnik,“ vyhlásil.

Približne 100 ľudí v stredu pred zadržiavacím centrom v Dilley žiadalo prepustenie chlapca a vyjadrovalo nespokojnosť s rozsiahlymi opatreniami proti migrantom, ktoré zaviedla Trumpova vláda. Texaská polícia použila na rozohnanie demonštrantov slzotvorný plyn.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac