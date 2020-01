5 prípadov z tohto Silvestra ktoré vás presvedčia o tom, že pyrotechnika by mala zmiznúť s našich životov

Ešte stále mnohí ľudia nedajú dopustiť na ohňostroje a odpaľovanie zábavnej pyrotechniky. Kým ohňostroje majú aspoň nejaký vizuálny efekt, používanie petárd je spojené iba s vytvorením hluku pomocou výbuchu. Aj keď sa v súčasnosti stále viac hovorí o nezmyselnosti a zbytočnosti zábavnej pyrotechniky, počas silvestrovskej noci sa aj tak mnohé miesta zmenia takmer na „bojovú zónu“.

Ak si stále nie ste istí, prečo by ste mali s používaním zábavnej pyrotechniky prestať, pozrite sa na týchto 5 bodov, z ktorých každý jeden je dobrým dôvodom na to, prestať s tým.

Znečistenie ovzdušia

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vlastne také ohňostroje či petardy obsahujú? V prvom rade je to pušný prach, teda zmes dusičnanu draselného, síry a uhlia. Keďže ohňostroj hýri farbami, tie vytvárajú ďalšie chemikálie. Ako uvádza stránka Chemistry Explained, žltú farbu vytvára sodík, červenú stroncium, za zelenou farbou stojí bárium alebo modrú farbu vytvára meď.

Nie sú tam však iba tieto prvky, ale rada ďalších, ktoré podporujú vytváranie plameňov, rýchlosť samotného horenia či vytvárajú iskry. Prenesene tak môžeme povedať, že v ohňostroji sa nachádza takmer celá periodická tabuľka.

A to má výrazný vplyv na kvalitu ovzdušia. Ako píše iMeteo, tak SHMÚ informoval o výrazne zhoršenej kvalite ovzdušia počas Silvestra na celom Slovensku. „Oznamujeme, že v predchádzajúcich hodinách SHMÚ zaznamenal ako dôsledok novoročných ohňostrojov vysoké koncentrácie častíc PM10 a PM2.5 v nasledujúcich oblastiach: Bratislava, Jelšava a okolie, Košice a okolie, Malacky, Prievidza, Senica, Trnava, Veľká Ida, Vranov nad Topľou a okolie, Žilina,“ uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav po Silvestri.

Požiare

Pri ohňostroji vznikajú veľké teploty a odpaľované rakety sú zložené z horľavých materiálov. Aby niektoré mohli byť stabilne odpálené, sú umiestnené na drevených paliciach. Tie ale po výbuchu vo vzduchu často horiace dopadnú späť na zem. Týmto spôsobom môžu poľahky spôsobiť požiar, ak dopadnú na horľavý materiál. Nebezpečné sú aj obľúbené lietajúce lampióny, ktoré takisto môžu spôsobiť požiar.

To sa stalo aj počas uplynulého Silvestra v nemeckom Krefelde ako o tom informuje TASR. Úrady nekomentovali správy miestnych médií, že požiar vzplanul v dôsledku ohňostroja na oslavu príchodu nového roka. Najhoršie bolo, že požiar sa rozpútal v zoologickej záhrade, krátko po polnoci, kde prišlo o život v noci na stredu viac ako 30 zvierat. Zhorel celý trakt, v ktorom žili opice a všetky zvieratá v ňom uhynuli. Boli medzi nimi šimpanzy, orangutany a dve gorily, ako aj kalone a vtáky.

Ako neskôr uviedla agentúra SITA, polícia začala vyšetrovať tri ženy, ktoré vypustili krátko po polnoci lietajúce lampióny, ktoré mohli požiar zapríčiniť.

Odpad všade okolo nás

Po silvestrovských oslavách sa naše mestá zmenia na skládku odpadu. Všade po zemi môžete nájsť časti z ohňostrojov, v lepšom prípade nájdete pri košoch naskladané celé odpálené batérie po zábavnej pyrotechnike. Aj keď sme mnohí zvyknutí odpad, ktorý vyprodukujeme následne zahodiť, pri pyrotechnike, ktorá vyletí do vzduchu a jej zvyšky dopadnú desiatky metrov od nás, je to už iné. Navyše, nie je vhodné sa okamžite dotýkať takýchto odpadkov, keďže sú často horúce a v prípade nevybuchnutej pyrotechniky sa jej neodporúča dotýkať minimálne 24 hodín.

Odpad po Silvestri tak často ostáva na cestách a v záhradách a je odsúdení na to, aby ho potom odpratala obec či v prípade, že dopadne na súkromný pozemok, tak jeho vlastník. To sa ale často stáva až na jar pri sa roztopení snehu, aj keď v prípade tohtoročnej zimy, ktorá je zatiaľ bez snehu, sa to udeje skôr.

Vystrašené zvieratá a mŕtve vtáky

My sa na ohňostroj pripraviť dokážeme, no zvieratá nevedia, čo sa deje a hlučné výbuchy ich dokážu poriadne vydesiť. A nejde iba o domácich miláčikov, ale aj o zvieratá žijúce vo voľnej prírode. Ak napríklad ľudia odpaľujú pyrotechniku na horských chatách, zvieratá sú svetelnými a hlukovými efektami poriadne vystresované a pri úteku sa môžu zraniť.

Veľmi podobne sú na tom ale aj domáci miláčikovia. Tie majú výhodu, že sa nachádzajú v bezpečí domova a pri svojom pánovi. Aj tak je to pre ne ale veľký stres, ktorý sa môže skončiť aj úmrtím. Príkladom toho je pes v záchrannom centre Dogs 4 Rescue v Manchestri. Ten kvôli stresu zo zábavnej pyrotechniky dostal infarkt.

Ohňostrojmi sú ale priamo ohrozované aj vtáky. Tie sa kvôli hluku často vystrašia, čo už samo o sebe môže byť pre ne fatálne, no ak ich ešte pri lete trafí zábavná pyrotechnika, tak v dôsledku popálením spadnú na zem a hynú.

Ako informuje facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom tak v Bratislave našli po Silvestri na zemi pred bytmi v Petržalke mŕtveho vzácneho voľne žijúceho vtáka, glezga, z čeľade pinkovité. Ďalšia komentujúca pod obrázok napísala, že pred ich bránou našla spolovice zhoreného mŕtveho holuba.

Devastačné zranenia

Každý rok nás varujú záchranári a každý rok sa to opakuje. Aj zábavná pyrotechnika dokáže byť poriadne nebezpečná. Od popálenín rôzneho stupňa kvôli nesprávnej manipulácií alebo nedodržaniu bezpečnostných pokynov až po odtrhnuté prsty, či dokonca úmrtie, tak, ako sa to stalo pri oslave tohtoročného Nového roka Britovi v Thajsku.

Aj zábavná pyrotechnika dokáže zlyhať a aj pri správnej manipulácii môže dôjsť k okamžitému výbuchu. Potom je to skutočne iba o šťastí.

Samostatnou kategóriou sú domáci „chemici“, ktorí sa rozhodnú neutrácať eurá za kupovanú pyrotechniku, ale vyrobia si ju svojpomocne doma. Jej výroba je už risk sama o sebe, keďže sa pracuje s horľavými a prudko výbušnými látkami. Navyše, vyrobiť zábavnú pyrotechniku tak, aby neohrozila nikoho na okolí, nemusí byť také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže stať.