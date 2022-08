30-krát bodol ženu, mame poslal dojímavý odkaz: Z vrahových posledných slov pred popravou naskakujú zimomriavky

V stredu 17. augusta sa v Texase konala poprava 41-ročného muža menom Kosoul Chanthakoummane, ktorý dostal trest smrti za spáchanie brutálneho zločinu. Svetom sa teraz šíria jeho emotívne slová, ktoré v poslednej chvíli adresoval rodine zavraždenej, aj svojej mame, informuje Unilad.

Kosoul Chanthakoummane dostal najtvrdší trest za zabitie 40-ročnej Sarah Walker. V roku 2006 ju mal bodnúť až 30-krát. Napriek tomu, že všetky dôkazy vrátane DNA krvi ho jasne usvedčili, Kosoul až do svojej smrti trval na tom, že je nevinný.

K vražde sa nepriznal

Svoju prítomnosť v dome zavraždenej odôvodňoval tým, že sa u Sarah chcel iba napiť vody. Kosoul mal už predtým opletačky so zákonom a keď došlo k vražde, bol v podmienke. Napriek tomu, že sa voči trestu smrti odvolal, miestny súd odvolanie zamietol, a tak sa tomuto trestu nevyhol.

The last words of Kosoul Chanthakoummane, executed tonight by Texas for the 2006 murder of Sarah Walker. pic.twitter.com/vKLGDEWCfW — Maurice Chammah (@MauriceChammah) August 18, 2022

Silné posledné slová

Predtým, ako mu bola podaná smrtiaca injekcia, poďakoval Ježišovi Kristovi a poslal odkaz príbuzným zavraždenej. Aj keď iba symbolicky, keďže neboli prítomní. „Modlím sa, aby im moja smrť priniesla pokoj,“ povedal.

Jeho mama ale popravu sledovala a Kosoul jej stihol poslať odkaz. „Mami, milujem ťa,“ adresoval jej niekoľko minút predtým, ako naposledy vydýchol.

Podľa právnikov popraveného boli použité dôkazy chybné, a preto žiadali zmenu jeho trestu. Podobne ako aj jeho otec, ktorý synovi pred smrťou odpustil.

Kontroverzný trest smrti

Koncom júla sa v Alabane uskutočnila poprava, ktorá otvorila otázku o humánnosti podávania smrtiacich injekcií. Joe Nathan James Jr. dostal smrtiacu injekciu vo väznici v Atmore na juhu Alabamy po tom, ako americký najvyšší súd zamietol jeho odvolanie. Lekár ho vyhlásil za mŕtveho o 21:27 miestneho času.

Po viac ako dvoch týždňoch od podania smrtiacej injekcie svet obleteli ďalšie správy súvisiace s touto popravou. Sestra popraveného, Yvette Craig, hovorí o trojhodinovom oneskorení, ktoré nastalo kvôli zlyhaniu alabamského oddelenia pre výkon trestu. Najprv síce kompetentní tvrdili, že poprava prebehla podľa plánov, ukázalo sa však, že to tak celkom nebolo.

Verejnosť bola k poprave pripustená o 21:00 a jeden zo zúčastnených povedal, že na začiatku popravy už James nemal otvorené oči a okrem dýchania sa vôbec nehýbal. Po poprave sa ukázalo, že proces podávania smrtiacej injekcie začal dávno pred deviatou.

„Vystaviť väzňa trojhodinovej bolesti a utrpeniu je definíciou krutého trestu. Štáty nemôžu naďalej predstierať, že odporná prax smrtiacich injekcií je humánna,“ vyjadrila sa k prípadu pre The Guardian Maya Foa z organizácie Reprieve US, ktorá bojuje za obete porušovania ľudských práv. Chyba nastala práve pri podávaní smrtiacej injekcie, ktorá neprúdila do tela muža tak, ako by mala. Viac o tomto prípade sa dozviete v našom článku.