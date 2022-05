3 až 5 dní mesačne. Španielsko plánuje zaviesť voľno pre ženy so silnými bolesťami pri menštruácii

Španielsko plánuje zaviesť zdravotné voľno pre ženy, ktoré pri menštruácii trpia silnými bolesťami, informovala v piatok britská stanica BBC. V návrhu zákona sa uvádza, že takéto ženy by mohli mať tri dni voľna mesačne, ktoré by sa za určitých okolností mohlo predĺžiť až na päť dní.

BBC poznamenala, že text zákona, ktorý unikol do španielskych médií, je len návrhom a na jeho znení sa ešte pracuje. Ak by však bol takýto zákon schválený, išlo by o prvý takýto právny nárok v Európe. Podobnú právnu normu má len niekoľko krajín na svete, uviedla BBC.

Návrh zákona o pracovnom voľne pre bolestivú menštráciu by mal byť súčasťou širšej reformy reprodukčného zdravia v Španielsku, ktorá bude zahŕňať aj zmeny zákonov o interrupciách.

Médiá, ktoré sa oboznámili s časťami návrhu tohto zákona, uvádzajú, že má byť predložený vláde začiatkom budúceho týždňa.

Voľno len na základe lekárskeho potvrdenia

V návrhu sa uvádza, že trojdňová práceneschopnosť v prípade bolestivej menštruácie bude povolená na základe lekárskeho potvrdenia, pričom v prípade obzvlášť intenzívnych bolestí sa voľno môže dočasne predĺžiť na päť dní.

Nepredpokladá sa, že by sa toto opatrenie týkalo aj žien, ktoré majú pri menštruácii mierne zdravotné ťažkosti.

Podľa denníka El País je tento návrh zákona súčasťou širšieho prístupu, ktorý považuje menštruáciu za zdravotný problém a zahŕňa aj zrušenie DPH na niektoré výrobky osobnej hygieny – tzv. tampónovú daň – a bezplatné poskytovanie takýchto produktov napríklad v školách či vo väzniciach.

Vládne návrhy počítajú aj s predĺžením platenej materskej dovolenky pred pôrodom a so zmenami v zákone o interrupciách, ktoré začiatkom tohto roka načrtla ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová.

Zmeny aj ohľadom interrupcií

Návrh zahŕňa aj to, aby 16- a 17-ročné dievčatá nemuseli mať súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu, ak chcú podstúpiť interrupciu. Toto pravidlo zaviedla vláda konzervatívnej Ľudovej strany (PP) v roku 2015.

V médiami avizovanom návrhu zákona je aj zrušenie trojdňovej povinnej čakacej doby, ktorú majú ženy v Španielsku „na rozmyslenie“, či naozaj chcú podstúpiť interrupciu.

Návrh obsahuje aj požiadavku, aby sa interrupcie poskytovali v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti.

V návrhu zákona sa zachováva možnosť, aby si lekári v tradične katolíckom Španielsku naďalej mohli uplatňovať výhradu vo svedomí.