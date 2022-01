20-tisíc eur za to, že ste dosiahli vek 18 rokov. V Nemecku odporúčajú ekonómovia platiť mladým za plnoletosť

Tento plán má pomôcť v krajine odstrániť nerovnosť bohatstva v krajine.

Ako píše portál I am Expact, nemeckí ekonómovia navrhli v súvislosti s problémom nerovnosti v bohatstve základný plán dedenia (Grunderbe), uviedol Inštitút pre ekonomický výskum.

Plán by pomohol zmazať rozdiely v bohatstve

Stefan Bach, daňový odborník DIW, určil, že tieto peniaze by každý rok dostalo približne 750-tisíc osôb v sume 22,6 miliardy eur. Suma by mala byť doručená bez záväzkov – peniaze tak môžu mladí využiť na čokoľvek od vzdelávania či kúpu domu po rozbehnutie firmy.

“Pokiaľ chceme pomôcť problému veľkej nerovnosti v bohatstve obyvateľov, redistribúcia je dobrý krok na vytvorenie prosperujúcej budúcnosti pre každého občana,” napísal Bach vo svojom návrhu.

Suma by sa platila z daní – konkrétne by sa využila daň z dedičstva a dane z veľkých majetkov. Ďalšia možnosť je reforma dane z nehnuteľnosti či daň pre ľudí s extrémne vysokými platmi.

Podľa predpovedí by to viedlo k výraznému posunutiu štatistík nemeckého bohatstva – v dnešnom Nemecku totiž najbohatších 10 percent vlastní skoro 70 percent súkromného bohatstva v krajine (a horné jedno percento až 35 percent všetkého bohatstva). Spodná polovica vlastní len 1,3 percenta. Plán by spôsobil pokles 5 až 7 percent v Gini indexe, ktorý sa využíva na prezentovanie nerovnosti bohatstva v krajine.

Schému však pravdepodobne nezavedie súčasná nemecká vláda, ktorá zo svojej koaličnej dohody vylúčila zvyšovanie daní. Plán sa stretol s veľkým odporom aj zo strany tých, ktorí by museli platiť dane z majetku určené na financovanie schémy.