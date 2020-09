10 nádherných prírodných dokumentov, ktoré vám ukážu nevídané krásy našej planéty

Aj keď presný počet filmov, ktorý za celú existenciu ľudstva vznikol, sa spočítať nedá (alebo len veľmi ťažko), pri pohľade na jednotlivé žánre sa zdá, že najviac ich vzniklo práve medzi dokumentárnymi snímkami. A práve v tých sme sa rozhodli trošku „pohrabať“ pre tentokrát.

Rovnako ako každý filmový žáner, aj dokumenty majú niekoľko podžánrov. Tými najpodmanivejšími sú bez pochýb prírodopisné, respektíve také, ktorých hlavnou témou je naša Zem a jej krásy.

Vzniklo ich nespočet a vybrať z nich jednoznačne ten najlepší, je nesmierne ťažké. Aj tí najväčší odborníci na filmové dokumenty vám však dokážu mnohé naozaj kvalitné projekty odporučiť. Nasledujúcu desiatku sme pre vás vybrali my.

Nespútaný Níl

Nielen najdlhšia v Afrike, ale rovno aj na celom svete – taká je rieka Níl, ktorá ľudstvo fascinuje už od nepamäti. Je to najmä pre jej nespútanosť, rôznorodé prírodne scenérie, ktorými preteká a zmesou kultúr po celom jej toku, ktoré sú od nej závislé.

Kde je jeho prameň, aká je príroda okolo neho a prečo je životadarnou žilou celej severovýchodnej časti afrického kontinentu? Toto a ešte viac prezradí 3-dielny dokument Nespútaný Níl, ktorý v premiére už túto nedeľu 13. septembra o 14:00 exkluzívne ponúkne svojim divákom stanica Viasat Nature.

Tešiť sa môžete nielen na množstvo zaujímavých faktov, ktoré vám doposiaľ niekto nepovedal, ale najmä na veľa skvostných záberov, ktoré vás presvedčia nasmerovať vaše budúce cestovateľské ciele práve do týchto končín.

Na sever od Slnka (Nordfor Sola)

Ak si niekto niekedy myslel, že dokumentárne filmy majú len za cieľ vzdelávať a informovať o veciach, o ktorých viete len pomerne málo a prakticky nemajú žiadny dramatický dej, veľmi sa mýlil. Oceňovaná dokumentárna snímka Na sever od Slnka je toho dôkazom.

Tento dokument sleduje snahu dvoch nórskych surferov Ingeho a Jørna, ktorí sa na obdobie deviatich mesiacov rozhodli usadiť na opustenej pláži ostrova v blízkosti Nórska ďaleko za polárnym kruhom. Tu však okrem perfektných vĺn našli aj tony odpadu a rozhodli sa, že pláž od nich očistia a neodídu z nej, pokiaľ nebudú mať hotovo.

Na sever od Slnka je tým dokumentom, ktorý vám nielen ukáže krásy severskej prímorskej divočiny, ale tiež vás donúti sa zamyslieť nad tým, či k jednoduchému životu potrebujeme naozaj tak veľa a či by nebolo v záujme našej planéty prehodnotiť náš spôsob života. K tomu, samozrejme, nechýbajú ani nočné surferské dobrodružstvá s polárnou žiarou nad hlavami dvoch hlavných protagonistov a veľa ďalšieho. Dokument Na sever od Slnka sa u nás premietal v klubových kinách v rámci festivalu Jeden svet a bol ocenený na viacerých festivaloch dokumentárnych filmov.

Zem – história jednej cesty (Home, histoire d’un voyage)

Svet, ako ste ho nikdy nemali príležitosť vidieť a ako ho možno ani nikdy neuvidíte – tak by sa dal v skratke opísať dokument medzinárodne uznávaného fotografa a autora knihy The Earth From Above Yanna Arthus-Bertranda. Ten sa spojil s úspešným a rovnako uznávaným francúzskym producentom Lucom Bessonom, aby vytvorili unikátny a podmanivý film o našej planéte.

V Histórii jednej cesty máme možnosť precestovať 50 krajín sveta a uvidieť tak akúsi ódu na krásy a jemnú harmóniu našej planéty. Cesta okolo sveta je pritom divákom ponúkaná zhora a poukazuje aj na to, ako sa ľudstvo pomaly, ale isto samo ničí. Dokument nájdete zadarmo aj online na YouTube.

Free Solo

Mnoho milovníkov hôr a adrenalínu už ocenilo túto neuveriteľnú a tak trochu aj bláznivú jazdu spolu s Alexom Honnoldom, ktorému sa podarilo zdolať horu El Capitan v Yosemitskom nárdnom parku bez akéhokoľvek istenia. Po zhliadnutí minimálne traileru vyššie sa k nim budete chcieť pridať aj vy.

Oscarový dokument Free Solo ukazuje, ako prebiehajú náročné fyzické, ale aj psychické prípravy na tento výstup a diváci si môžu naplno vychutnať neuveriteľnú prírodu a najmä majestátne horské bralá prostredníctvom inšpiratívneho a odhodlaného muža. Pri sledovaní tohto dokumentu doslova nebudete dýchať.

Šimpanz (Chimpanzee)

Do tvorby podmanivých dokumentov pre celú rodinu sa pred rokmi pustil aj gigant Disney. Ten pod hlavičkou produkčného domu Disney Nature pripravil už niekoľko skutočne ohromujúcich diel a jedným z tých najmilších a mimoriadne fascinujúcich je snímka dvojice režisérov Alastair Fothergill a Mark Linfield s názvom Šimpanz.

Ako názov napovedá, v tomto dokumente nahliadneme do života šimpanzov, konkrétne jedného s menom Oscar, ktorého ešte ako mláďa opustila celá jeho rodina. Malý Oscar sa tak ocitá v opatere iného dospelého šimpanza a stáva sa z nich nerozlučná dvojica.

Disney snímku Chimpanzee vydal v roku 2012 na Deň Zeme a získal si srdcia malých i dospelých divákov. Je to najmä pre tak trochu smutný príbeh jedného šimpanza, ale tiež aj pre dychberúce zábery džungle a život v nej, ktorých je tejto snímke neúrekom. Filmárom sa podarilo dostať naozaj veľmi blízko k šimpanzom, čo im poskytlo zhotoviť jedinečný materiál, aký sa len tak často nevidí.

Posvätná planéta (Sacred Planet)

Dokumentárne filmy nám častokrát poskytujú informácie, ktoré sme doposiaľ netušili, ale tiež ukazujú miesta, o ktorých sme doposiaľ ani nevedeli, že existujú a nikdy sa na ne nedostaneme. Toto všetko môžeme nájsť na Zemi – planéte, ktorá je naším domovom.

Čo všetko ukrýva posvätná planéta Zem? Vydajte sa a spoznajte niektoré z najexotickejších a najkrajších miest, o akých sa vám ani nesnívalo. Krásne zábery, úžasné vizuálny a vďaka world music aj fantastický zvukový zážitok poskytuje dokument Posvätná planéta v réžii Jona Longa, ktorý toho v 40 minútach ponúka viac, než ktorákoľvek vedecká encyklopédia.

Oceány (Océans)

Aj o oceánoch a moriach už vzniklo nemálo dokumentov, no jeden z tých najvydarenejších má na svedomí uznávaná dvojica dokumentaristov Jacques Perrin a Jacques Cluzaud. Tí v roku 2009 ponúkli ohromné zábery z domova najúžasnejších výtvorov prírody v podmorskom prostredí na pozadí poučného záveru, ktorý zároveň pred divákmi dvíha varovný prsty. Z našich morí a oceánov sa totiž pomaly, ale isto stáva jedno veľké smetisko.

Dokument Oceány vás zoberie nielen pod, ale aj nad ich hladinu, ukáže ich obyvateľov i návštevníkov a vysvetlí, ako celý oceánsky ekosystém vlastne funguje. Snímka získala v roku 2011 prestížne ocenenie César du cinema za Najlepší dokument.

Mikrokozmos (Microcosmos: Le peuple de l’herbe)

Až štyri ceny César du cinéma si v roku 1997 (z celkovo 6 nominácií) odniesla snímka Mikrokozmos. Tá je celkom iná, než všetky tu spomenuté – svoj zreteľ totiž tvorcovia upriamili na najmenších obyvateľov našej planéty, hmyz.

V 87 minútach tak objavujeme to, čo žije pod našimi nohami a čo často nevedomky zabíjame. Mikrokozmos ponúka pohľad na to, čo sa v priebehu jedného letného dňa deje na odľahlej lúke – od skorého rána, počas celej noci až do úsvitu nového dňa. Mikrokozmos je samostatný svet a tento dokument vám ho ponúka objaviť.

Divoké Rumunsko (România neîmblânzitã/Untamed Romania)

Hlboko v strede Európy možno objaviť nečakanú divočinu, ktorá je domovom neuveriteľne rozmanitej fauny a flóry. Rozsiahle pohoria, prastaré lesy a rozľahlé močiare poskytujú útočisko mnohým ikonickým tvorom tohto svetadielu. Reč je o Rumunsku – krajine, ktorá pre mnohých možno nie je vysnívanou destináciou na dovolenku, svojim návštevníkom však rozhodne má čo ponúknuť a tento dokument vás o tom presvedčí.

Divoké Rumunsko predstaví rok v tamojšej prírode a ukáže vám nádhernú krajinu v celej svojej kráse.

Naháňanie ľadu (Chasing Ice)

Posledným dokumentom, ktorý odporúčame vidieť, je projekt od National Geographic, ktorý nájdete aj v knižnici Netflixu. Uznávaný fotograf James Balog sa v ňom vydal naprieč arktickou oblasťou, kde v priebehu niekoľkých rokov zhotovoval časozberné fotografie a iný materiál. Prostredníctvom neho v 76 minútach zachytil to, pred čím mnohí stále zatvárajú oči – klimatickú zmenu, ktorá spôsobuje topenie ľadovcov a ich zmeny.

O kvalitách tohto diela svedčia opäť aj pozitívne hodnotenia, ktoré na webe ČSFD ukazujú červené čísla 85 %.

