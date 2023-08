10 000 krokov je mýtus: Prekvapí vás, ako málo podľa odborníkov stačí k tomu, aby ste sa vyhli predčasnej smrti

Dlho sa tvrdilo, že 10 000 krokov denne je magické číslo, ktoré potrebujete na udržanie dobrej kondície a zdravia. Nová štúdia ale ukazuje, že menej ako 5 000 krokov môže stačiť na to, aby to na vaše zdravie malo pozitívny vplyv.

Stačí aj málo, dôležité je robiť aspoň niečo

Analýza zdravia viac ako 226 000 ľudí na celom svete ukázala, že 4 000 krokov stačí na to, aby sa začalo znižovať riziko predčasného úmrtia z akejkoľvek príčiny, píše BBC. Len niečo vyše 2 300 krokov stačí na to, aby bol badateľný pozitívny vplyv na srdce a cievy. Čím viac ich ale urobíte, tým viac zdravotných prínosov sa prejaví, informujú vedci.

Každých ďalších 1 000 krokov nad rámec 4 000 krokov znižuje riziko predčasného úmrtia o 15 % až do 20 000 krokov. Tím vedcov z Lekárskej univerzity v Lodži v Poľsku a Johns Hopkins University School of Medicine v USA zistil, že prínos sa týka oboch pohlaví a všetkých vekových kategórií bez ohľadu na to, kde človek žije. Najväčší prínos z takejto fyzickej aktivity však zaznamenali najmä u ľudí mladších ako 60 rokov.

Ako pohyb sa rátajú aj domáce práce

Profesor Maciej Banach z poľskej univerzity uviedol, že množstvo moderných liekov na liečbu rôznych ochorení rastie. Nie sú ale jedinou odpoveďou. „Domnievam sa, že by sme mali vždy zdôrazňovať, že zmena životného štýlu vrátane stravy a cvičenia, môže byť prinajmenšom rovnako, alebo dokonca ešte účinnejšia pri znižovaní rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia a pri predlžovaní života,“ povedal.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je nedostatočná fyzická aktivita každoročne príčinou 3,2 milióna úmrtí, čo je štvrtá najčastejšia príčina na svete. Pozor by si mali dávať najmä ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie. Ak trávite napríklad celé hodiny prácou pri počítači, môže tým trpieť aj vaša chrbtica.

Podľa osobných trénerov to ale nie je len o tom ísť štyrikrát týždenne do posilňovne. Ako fyzická aktivita sa ráta napríklad aj pohyb pri domácich prácach, alebo chodenie počas telefonovania.