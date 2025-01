Zverejnili nový rebríček najsilnejších armád sveta: V prvej desiatke nastali zmeny, Slovensko sa prepadlo

Zahraničný portál Global Firepower každý rok aktualizuje rebríček najsilnejších armád na svete zostavený zo 145 krajín. Hodnotí pritom nielen počet vojenských jednotiek v štáte, ale aj logistiku či financovanie na vojenské účely.

V top desiatke sa zmeny prejavili len málo. Výraznejšie si polepšilo Francúzsko, ktoré je oproti minulému roku naspäť medzi prvými desiatimi krajinami, zatiaľ čo Pakistan vypadol a posunul sa na 12. miesto.

Rebríček sa zoraďoval podľa meradla PowerIndex, pričom platí, že čím bližšie je číslo k 0,00, tým vyššie sa štát v rebríčku nachádza. Podrobnejšie analýzy zverejnili partnerské stránky Global Firepower.

10. Taliansko – 0,2164

Európsky štát si drží stabilnú pozíciu a väčšinou sa v tabuľke pohybuje okolo 10. miesta. Krajina patrí k najsilnejším krajinám v rámci NATO a drží strategickú pozíciu – „strážcu“ kritických miest v Stredozemnom mori.

9. Turecko – 0,1902

Turecko je v poprednom rebríčku už druhý rok. Hlavným dôvodom je, že robí viaceré technologické pokroky najmä v letectve a námornej obrane. Výhodou sú relatívne dobré vzťahy ako so západnými krajinami, tak s východom.

8. Japonsko – 0,1839

Vidieť je mierny pokles, no keďže ide o ostrovný štát, skóre si drží na dobrej úrovni. Podľa WarPower Japan je dôvodom udržiavanie dobrých vzťahov s USA, Južnou Kóreou a Filipínami, no základom je vyspelá vojenská infraštruktúra, do ktorej Japonsko investuje.

7. Francúzsko – 0,1878

Výraznejším skokanom v rebríčku je práve Francúzsko, ktoré je často označované za silného spojenca NATO. V rebríčku postúpilo o 4 miesta vyššie. Ako jediný štát v EÚ má jadrové zbrane, avšak podpísalo zmluvu o nešírení jadrových zbraní, ktorá tiež zahŕňa jadrové odzbrojenie.

6. Spojené Kráľovstvo – 0,1785

Aj táto krajina vlastní jadrové zbrane a rovnako podpísala zmluvu o nešírení. Súčasťou armády je vyspelé Kráľovské letectvo, Britská armáda a Kráľovské námorníctvo.

5. Južná Kórea – 0,1656

Silnejšia ako severný sused vďaka technologickému náskoku, no istotu má Južná Kórea aj práve v silnom spojenectve s USA. Problémy podľa WarPower South Korea môžu spôsobiť nedávne politické udalosti, kedy prezident vyhlásil stanné právo a aktuálne sa hovorí o jeho zatknutí.

4. India – 0,1184

Vysoký počet obyvateľov prináša Indii hlavnú výhodu v nasadzovaní jednotiek v prípade núdze. Ako hrozbu vníma Čínu a Pakistan, dôsledkom čoho chce vo vojenských technológiách viac napredovať. Obavy však vyvoláva to, že India vlastní jadrové zbrane a ako jedna zo štyroch krajín nepodpísala zmluvu o nešírení jadrových zbraní.

3. Čína – 0,0788

S Ruskom síce zdieľajú rovnaké skóre, no tretie miesto Číne prislúcha už desaťročia a aj tento rok. Ako jedna z finančne najvyspelejších krajín vkladá obrovské množstvo peňazí do rozvoja vojenskej sily. Na rozdiel od Indie, Čína podpísala zmluvu o jadrových zbraniach, neistotu však vyvolávajú medzinárodné vzťahy.

2. Rusko – 0,0788

Často označované ako vojenská veľmoc si Rusko drží titul druhej najsilnejšej vojnovej sily na svete. Môžu za to výrazné investície najmä do letectva a armády. Značné oslabenie spôsobuje útok Ruska na Ukrajinu v roku 2022, odkedy s ňou vedie vojnu. Tieto kroky Ruska odsúdila väčšina krajín sveta, no straty pociťuje aj vďaka sankciám EÚ či iným obmedzeniam dôsledkom prebiehajúcej vojny. Rusko má tiež najvyšší počet jadrových zbraní na svete, no taktiež je súčasťou skupiny štátov, ktoré podpísali zmluvu o nešírení.

1. USA – 0,0744

Dlhodobý víťaz rebríčka je známy svojím vysokým investovaním do vojenskej sily. Výhodou je členstvo Ameriky v NATO, ktoré pociťujú najmä slabšie krajiny, ktoré sú tiež členmi – napríklad aj Slovensko. Otázny je nástup nového prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa viackrát vyjadril o nerovnomernom financovaní NATO. Budúcnosť aliancie teda záleží aj od rozhodnutí Trumpa. Prezident do úradu nastúpi 20. januára.

71. Slovensko – 1,3978

Naša krajina sa postupom času posúva v rebríčku nadol. Dôvodom môže byť nedostatočné financovanie slovenských ozbrojených síl. Napríklad, kúpna sila Slovenska je niečo cez 206 miliárd eur, zatiaľ čo západnejšie Česko sa môže pýšiť 503 miliardami eur. Slovenská republika sa umiestnila najhoršie z celej V4. Maďarsko sa umiestnilo na 55. mieste, Česko na 53. a Poľsko dokonca na 21. mieste.

20. Ukrajina – 0,3755

Takmer tri roky oslabovaná Ukrajina ruskými útokmi sa udržala v top 20. Vzhľadom na neúčasť v NATO alebo EÚ je to dobré umiestnenie. Zásluhy na tom má aj finančná a humanitárna pomoc, ale najmä dodávka zbraní, čo pomáha Ukrajine prežiť útoky Ruska. Pridať sa chce tiež k NATO, k čomu môže dôjsť pravdepodobne až po ukončení vojny.