Zúri nad nami kolaps polárneho víru: Už o pár dní hrozí návrat mrazivej zimy, môže sa však stať aj toto

Očakáva sa, že v polovici februára hrozí kolaps polárneho víru, informuje o tom portál Severe Weather. V tej súvislosti sa môže vrátiť zima — nielen do Spojených štátov, ale aj k nám do Európy, uvádza český web TN. Čo to pre nás znamená?

Kolaps polárneho víru je na spadnutie a malo by k nemu dôjsť už čoskoro. S tým môže súvisieť návrat krutých mrazov, ale aj snehu, píše portál TN. No na druhej strane, nemusí.

Polárny vír je cirkulácia vzduchu v atmosfére a delí sa na slabý a silný. A práve s nimi súvisí počasie, ktoré bude mať na svedomí.

Ako bude, je ešte otázne

Meteorologička pre český portál vysvetlila, že kolaps polárneho víru so sebou nutne zimu priniesť nemusí. Severe Weather však dodáva, že na druhej strane môže mať vplyv na naše každodenné počasie. Takže ako to bude vyzerať v našich končinách v tomto období, ukážu až nasledujúce dni.