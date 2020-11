Zúčastnil sa experimentov ovládania mysle, posielal doma vyrobené bomby. Po 18 rokoch ho udal vlastný brat

Ted Kaczynski získal vo svojom mladom veku štipendium na štúdium matematiky na prestížnej škole. Na jednej strane bol génius, na druhej mal problém zapadnúť do spoločnosti. K jeho krutým činom prispeli aj tajné experimenty na ovládanie mysle, ktoré mali značný vplyv na jeho psychiku.

Theodore John alebo Ted Kaczynski, verejnosťou možno ešte známejší pod prezývkou Unabomber, bol mimoriadne inteligentným matematikom s vysokým IQ, v škole bol lepší nie iba ako jeho spolužiaci, ale aj ako učitelia. Napokon však spáchal celý rad bombových útokov, ktorých cieľom, ako sám uviedol, mal byť boj proti technickému pokroku. Kde v ňom nastal tento zlom a aké následky mali jeho kruté činy?

Kaczynski mal vo svojom detstve nadpriemerne vysoké IQ v hodnote 167. Vďaka tomu mohol v škole preskočiť jeden ročník a už vo svojich šestnástich rokoch bol študentom na prestížnom Harvarde. Už podľa tohto je zrejmé, že z radu bežných detí vyčnieval a mal problémy zapadnúť do kolektívu. Učenie mal rád, v matematike bol génius. Namiesto zábavy s priateľmi si radšej počítal diferenciálne rovnice. Problém však nebol iba v tom, že ho spoločnosť neprijala, Kaczynski odmietal ju a snažil sa žiť alternatívny život.

Podarilo sa mu úspešne získať titul z matematiky a začal vyučovať na univerzite. Aj keď sa môže zdať jeho životopis brilantný, po ľudskej stránke však už taký nebol. K študentom sa správal totiž neúctivo a rovnako sa zúčastňoval zvláštnych pokusov a projektov.

Poznačili ho tajné projekty ovládania psychiky a mysle

Už počas štúdia na Harvarde sa zúčastňoval na tajných neetických experimentoch pre CIA v rámci projektu MK-ULTRA, ktorého cieľom bolo riadiť ľudské myslenie. Okrem toho, na jeho psychike zanechalo značne negatívny vplyv aj stretnutie so psychológom Henrym Murrayom, s ktorým študentov pripútavali k stoličkám a zosmiešňovali ich. Viedlo to napokon až k tomu, že z univerzity odišiel.

Najprv sa vrátil späť k rodičom a potom žil v biednych podmienkach bez elektriny alebo vody. Jeho najväčšou túžbou v tomto období bolo žiť úplne sám, bez ľudí a bez moderných technológií. Keď v jeho obľúbenom lese mala vzniknúť diaľnica, utiahol sa ešte viac do seba a rozhodol sa proti tomuto pokroku bojovať po svojom.

Proti pokroku bojoval vlastnoručne vyrobenými bombami

V roku 1978 odoslal poštou svoju prvú bombu a v tomto pokračoval celých 18 rokov. Postupne sa v ich zostrojovaní zdokonaľoval a vylepšoval ich. Ich cieľom bolo, aby pri otvorení zásielky bomba explodovala a adresáta zranila alebo zabila. Zameriaval sa väčšinou na ľudí z prostredia univerzity alebo leteckej dopravy, a práve z tohto vznikla jeho prezývka Unabomber. Ide v podstate o zloženie začiatočných písmen zo slov University and Airline Bomber.

Takýmto posielaním a umiestňovaním podomácky vyrobených bômb na rôzne miesta podľa TASR zabil troch ľudí a zranil spolu až 28. Dokopy uskutočnil až 16 rôznych útokov. Zaujímavým je aj fakt, že vyšetrovatelia počas týchto dlhých rokov vôbec netušili, kto by mohol byť páchateľom. Unabomberovi sa podarilo držať svoju totožnosť v tajnosti. Dokonca si mohol dovoliť sám kontaktovať FBI s prosbou.

V roku 1995 poslal FBI Unabomberov manifest zložený z 35-tisíc slov, ktorým prisľúbil, že prestane vraždiť, ak ho uverejnia. Následne bol publikovaný napríklad v The New York Times alebo The Washington Post. Vysvetlil v ňom svoj motív a ako vnímal problémy s americkou technologickou a priemyselnou spoločnosťou. FBI pritom prosila verejnosť o identifikáciu možného páchateľa. Kaczynskiho napokon prezradil vlastný brat po tom, čo si prečítal jeho manifest v novinách.

Zodiac a vražda ďalších siedmych ľudí?

V roku 1996 bol Unabomber zatknutý vo svojej chatke. Našli v nej originál manifestu, aj vlastnoručne vytvorenú bombu. Jeho právnici sa snažili prevrátiť tieto činy na duševnú chorobu, keďže trpel schizofréniou, on však tieto tvrdenia odmietal. Svoje činy neľutoval a ku všetkým sa otvorene priznal. Vďaka tomu mu nebol udelený trest smrti. Ako informovala TASR, ku svojim činom sa pred súdom priznal. Napokon bol odsúdený na doživotie.

Okrem spomínaných zločinov bol podozrivým aj v kauze Zodiac alebo v roku 2011 čelil obvineniam z vraždy siedmych ľudí v spojitosti s primiešavania jedu do liekov proti bolesti. Z týchto činov však nikdy nebol usvedčený a tieto podozrenia rýchlo padli.

V tom istom roku sa podľa TASR uskutočnila aj celkom bizarná aukcia Unabomberových osobných vecí, ktorej výťažky putovali jeho obetiam. Medzi vecami nechýbali napríklad tmavé okuliare alebo mikina s kapucňou, ktorú mal oblečenú pri svojich útokoch.

Prvé roky vo väzení udržoval blízky kontakt s miestnymi psychológmi, pokúsil sa aj o samovraždu, dokonca napísal knihu s názvom Technologické otroctvo. V súčasnosti z väzenia publikuje do prestížneho The New York Times recenzie na vedecké publikácie. Jeho osobnosť sa stala námetom viacerých filmov alebo televíznych seriálov. Jednu sériu mu venoval aj seriál Manhunt, ktorý nadväzuje na obľúbený projekt Mindhunter.