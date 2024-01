Známe veľkomesto má novú bizarnú atrakciu. Prilákala už tisícky ľudí, ide o neobyčajnú dieru v chodníku

Diera na chodníku v štvrti Roscoe Village v Chicagu (známa ako „potkania diera“) sa od januára tohto roka stala turistickou atrakciou. Tisícky návštevníkov k nej prilákal humorista Winslow Dumaine po zdieľaní na sociálnej sieti. TASR informuje podľa správ agentúry AP a webov ABC News a The New York Times.

Dumainov príspevok na sociálnej sieti sa začal hromadne šíriť začiatkom januára. K „potkanej diere“ teraz smerujú zástupy ľudí a zanechávajú pri nej mince, kvety, sviečky, syr, cigarety aj alkohol.

Má už viac ako tri desaťročia

Napriek svojej novej sláve má podľa miestnych obyvateľov „potkania diera“ už viac ako tri desaťročia. V skutočnosti ide o odtlačok tela veveričky, ktorá do čerstvého betónu spadla zo stromu, ktorý pri chodníku kedysi rástol.

„Je to dokonalá ukážka vizuálnej komunikácie. Pozriete sa a hneď je vám jasné, čo sa tu stalo. Takéto niečo láme akúkoľvek jazykovú bariéru. Keby ste to ukázali niekomu pred 500 rokmi, presne by vedel, čo sa stalo,“ opísal dieru jej propagátor Winslow Dumaine.

Hľadá sa oficiálne meno

Niekomu neznámemu čerstvá popularita diery prekážala a 19. januára ju zalial zmesou sadry a cementu. Miestni obyvatelia ju však vyčistili a dali do pôvodného stavu. Nečakaný záujem vyvolal aj snahu miestnej obchodnej komory dať jej oficiálne meno.

Na jej webe sa dá hlasovať za jednu z piatich možností: Lil‘ Stucky (Tak trochu uviaznutá), Splat (Plesk), Splatatouille (narážka na animovaný film Ratatouille), Roscoe Road-dent (Cestný výtlk z Roscoe) a Dibs (slangová skratka pre druh detskej hry s kamienkami).