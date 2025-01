Zlatý vek Ameriky sa začína práve teraz, vyhlásil Trump. Šutaj Eštok očakáva, že vďaka nemu príde do Európy mier

Nový americký prezident Donald Trump plánuje vydať celý rad výkonných nariadení zameraných na zmenu spôsobu, akým Spojené štáty riešia otázky občianstva a prisťahovalectva. Novými dekrétmi sa zameria aj na programy rozmanitosti a politiky týkajúce sa rodovej identity. Oznámila to v pondelok jedna z predstaviteliek novej administratívy, píše TASR podľa správy agentúry AFP. Prezident sľubuje zlaté časy a viacerí politici dúfajú, že do Európy prinesie mier.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje SME, Trump v úvode svojho prejavu prehlásil, že zlatý vek Ameriky sa práve začína. Pre Spojené štáty americké chce rešpekt na medzinárodnej scéne a sľubuje množstvo úspechov. Verí, že atentát prežil, lebo ho boh zachránil, aby obnovil veľkosť Ameriky.

Od Donalda Trumpa majú veľké očakávania aj slovenskí politici. „Od nového prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa očakávame hlavne to jediné a najpodstatnejšie, aby prišiel do Európy mier. Je dnes jedinou alternatívou nielen pre Ukrajinu a Rusko. Je to aj náš národno-štátny a ekonomický záujem,“ vyhlásil minister vnútra a šéf koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti v reakcii na Trumpovu pondelňajšiu inauguráciu.

„Amerika má svojho prezidenta. Donald Trump nebude ľahkým partnerom ani politickým protivníkom. S nástupom Donalda Trumpa môžeme očakávať, že prichádza nová éra. Éra, v ktorej si budú aj Američania znova vážiť partnerov,“ konštatoval Šutaj Eštok.

K inaugurácii sa vyjadril aj Peter Pellegrini

„KDH želá Donaldovi Trumpovi, aby po prebratí úradu aj napriek niektorým doterajším vyjadreniam pokračoval v posilňovaní transatlantických vzťahov, ktoré sú nenahraditeľným pilierom ochrany demokracie a kolektívnej bezpečnosti,“ deklarovali kresťanskí demokrati.

Prezident SR Peter Pellegrini verí, že nový prezident Spojených štátov amerických Donald Trump bude schopný hľadať a nachádzať spoločné diplomatické riešenia problémov tak, aby bol výsledok prospešný pre Slovensko aj USA, ako sa na spojencov patrí. Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti.