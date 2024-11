Zlatica Puškárová šokovala dramatickou premenou. Keď ju uvidíte, nebudete veriť vlastným očiam

Na prvý pohľad ani len nebudete vedieť, že ide o jednu z najznámejších slovenských moderátoriek. Svojim fanúšikom sa totiž predviedla v celej svojej kráse ako zakaždým, až na jeden podstatný detail. Tentoraz sa usmievala na fotografii s novým účesom, pričom ani zďaleka nejde o malú zmenu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zmenu uverejnila na sociálnej sieti

K dvojnásobnej mame a manželke moderátora Patrika Švajdu jednoducho už patria dlhé blond vlasy, na aké sú ľudia zvyknutí. Zatiaľ čo farbu má dlhé roky rovnakú, sem-tam prekvapila novým zostrihom alebo úplne krátkymi vlasmi na chlapca ešte v časoch, keď bola reportérkou spravodajstva, ako uviedli Topky.

Svetlej farbe je však Zlatica Puškárová verná už dlhé roky, o to viac prekvapila na sociálnej sieti, kde sa ukázala s úplne inou hrivou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)



Jej nová koruna krásy ju v priebehu pár minút zmenila na inú ženu, no jedno sa musí uznať: moderátorke to naozaj pristane. „Že by zmena farby??? @luciafreund vie čarovať,” napísala Zlatica na Instagrame k fotografii. Znie tajomne, nie je teda isté, či ide o dočasnú alebo trvalú zmenu.

Fanúšikovia sú nadšení