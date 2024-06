Zlatica Puškárová robí okolo návratu na televízne obrazovky tajnosti. Zverejnila video, ktoré hovorí za všetko

Zlatica Puškárová sa ešte minulý rok na čas stratila z televíznych obrazoviek. Mohli za to zdravotné problémy, ktoré sprevádzala dlhá liečba a nemožnosť vrátiť sa späť do práce. Nedávno však oznámila, že už viac nie je práceneschopná a pracuje na novom projekte.

„Predovšetkým už nie som PN. Ďakujem lekárom za starostlivosť, do bodky sa naplnili ich predpovede, že respiračné komplikácie môžu trvať aj pol roka. Úprimne som to odmietala prijať a ako ma mnohí poznáte, chcela som sa vrátiť do práce čo najskôr,“ napísala nedávno na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že sa už cítila dobre, musela chvíľu počkať a s nevôľou sledovala vyostrenú situáciu v spoločnosti.

Pripravuje nový projekt

„Som tvorivý, kreatívny, pozitívny človek a dlho som “za seba” rozmýšľala, ako sa dostať z tejto “zlej spoločenskej nálady”. A potom som dostala nápad a následne som prijala aj moje vnútorné rozhodnutie. Možno budete prekvapení, ale ja som sa nikdy ničoho nebála. Sama som zvedavá, kam ma táto cesta privedie. Rozhodne v nej ale v tejto spoločenskej klíme vidím zmysel a aj preto som sa z vlastného rozhodnutia dobrovoľne vzdala istých pre mňa veľmi komfortných vecí,“ napísala následne moderátorka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)

Objavilo sa množstvo špekulácií o tom, že nahradí Michala Kovačiča v relácii Na telo, čo Zlatica razantne odmietla. „Môj projekt nemá vôbec nič spoločné s reláciou Na telo, ani so žiadnou novou diskusiou. Reláciu Na telo v žiadnej podobe moderovať nebudem,“ vysvetlila. Najnovšie zverejnila na sociálnych sieťach tajomné video, v ktorom prezradila, že na projekte už pracuje. „Teraz smerujeme do Prievidze. Sme na pracovnej ceste. Môžete sa tešiť, už čoskoro, na niečo veľmi zaujímavé,“ napísala tajomne moderátorka.