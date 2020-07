Zistili, čo spôsobilo zvýšenú radiáciu nad severnou Európu minulý týždeň

Zvýšená úroveň rádioaktivity, ktorý bola zaznamenaná na severe Európy, pravdepodobne pochádza z jadrového reakora. Ten buď pracuje, alebo je v údržbe. Miesto, kde sa nachádza, je stále neznáme.

Fínsko, Švédsko, Estónsko či Nórsko minulý týždeň namerali vyššie hladiny izotopov, konkrétne ruténia, cézia a kobaltu. Uviedli však, že sa na ich území nestalo nič, čo by ich prítomnosť vysvetľovalo a rovnako sa vyjadrilo aj ďalších vyše 40 krajín, ktoré reagovali na žiadosť o informácie od Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Podľa MAAE zvýšená hladina izotopov pravdepodobne „súvisí s jadrovým reaktorom, ktorý buď pracuje alebo podstupuje údržbu, keď sa môžu vyskytnúť veľmi nízke úniky rádioaktivity“. „Geografický pôvod úniku zatiaľ nebol určený,“ dodala agentúra a znovu zopakovala svoje stanovisko spred niekoľkých dní, podľa ktorého sú koncentrácie v ovzduší veľmi nízke a „nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí ani životné prostredie“.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

