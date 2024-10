Zimné bundy aj dnes nechajte doma: Teploty stále zostávajú nadpriemerné, môže byť až 22 stupňov

Nad oblasťou, v ktorej leží Slovensko, aktuálne prevláda stabilné počasie. To so sebou prináša príjemné teploty, no zároveň i zatiahnutú oblohu. Prvý pracovný deň tohto týždňa bude podobný ako predošlé dni.

Článok pokračuje pod videom ↓

Teploty budú vysoké

Ako informuje iMeteo, od západu bude dnes do strednej Európy zasahovať nevýrazný výbežok tlakovej výše. Zároveň má cez nás smerom na východ prúdiť rozpadávajúci sa studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou a Barentsovým morom.

Pondelok by mal byť jasný až polojasný, dopoludnia sa môže vyskytnúť zväčšená oblačnosť. Lokálne sa vyskytne aj hmla a dokonca aj mrholenie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Meteorológovia predpokladajú zrážky ojedinele do 0,5 milimetra.

Najvyššia denná teplota dosiahne 12 až 17 °C, pri zmenšenej oblačnosti 17 až 22 °C. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 12 °C.