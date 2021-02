Muž žil roky s dierou v žalúdku. Lekár na ňom začal hrozivý experiment a zistil ako funguje ľudské trávenie

História medicíny a lekárstva je plná krvi, bolesti a liečebných postupov, ktoré prebiehali štýlom pokus-omyl. Pravdou však je, že v dnešnej dobe často ťažíme na základoch, ktoré boli objavené v minulosti. Medzi jeden zo zaujímavých lekárskych experimentov v minulosti bolo aj skúmanie trávenia, avšak veľmi neobvyklým spôsobom.

Ak človek v minulosti utrpel ťažké zranenie, bol mnohokrát odkázaný často na to, či sa jeho organizmus dokáže s tým vyrovnať alebo nie.

Osudný výstrel

Alexis St. Martin bol 18-ročný obchodník s kožušinami v Kanade. V roku 1822 ho nešťastnou náhodou lovec postrelil do brucha. Ako píše IFL Science,lovec ho trafil z takej blízkosti, že Alexisovi sa dokonca zapálila košeľa. Rany takéhoto typu boli takmer vždy smrteľné.

Neďaleko sa nachádzala nemocnica, v ktorej pracoval lekár s menom William Beaumont. Ten začal Alexisa liečiť, vyčistil mu ranu a dokázal mu zachrániť život. Jediným problémom bolo, že diera v Alexisovom bruchu, ktorá smerovala až do žalúdka, sa nezacelila. Steny žalúdka sa zrástli s okrajmi brucha, výsledkom čoho bolo, že Alexis mal otvor v tele, cez ktorý sa dalo nazerať dnu.

Štúdium trávenia

Martin tak dokázal v rámci možností fungovať, až na to, že mal v tele dieru veľkú ako dlaň. V tom, v čom by každý videl zásadný problém, videl lekár Beaumont veľkú životnú príležitosť.

Keďže pohľad do procesov, ktoré prebiehajú vo vnútri tela, nebol v 19. storočí možný, Beaumont sa rozhodol, že bude Alexisa študovať a pochopí, ako vlastne funguje ľudské trávenie. Alexis súhlasil a započal sa veľmi jedinečný experiment. Beaumont sa kedykoľvek mohol pozrieť priamo dnu a vidieť tak v priamom prenose, ako a čo sa deje s potravou, ktorá sa ocitne v žalúdku.

Do tejto doby lekári iba uvažovali, ako vlastne ľudské trávenie prebieha. Existovali hypotézy o tom, že potrava je drvená svalovými kontrakciami, alebo že jedlo v tele vlastne zhnije, a tak sa premieňa na energiu.

Pochopil ako funguje trávenie

Beaumont sa rozhodol, že hypotézy má možnosť nahradiť serióznym výskumom. Sledoval, ako žalúdok spracúva jedlo a pravidelne odoberal vzorky jedla, ktoré následne analyzoval. Po rokoch pochopil, ako funguje trávenie, zistil, že kyseliny, no aj pohyby svalov sú kľúčové pri trávení, a tiež videl súvislosť medzi vznikom chorôb a správnym fungovaním trávenia.

Všetky svoje poznatky potom Beaumont zhromaždil vo svojich publikáciách, ktoré ho v lekárskych kruhoch preslávili a stal sa legendou v histórií medicíny.

Aj keď to v dnešnej dobe môže vyzerať bizarne ba až nechutne, nešťastie, ktoré postihlo Alexisa St. Martina posunulo celú medicínu o významný krok dopredu a dalo základy jednému lekárskemu odvetviu. Pokiaľ ide o ďalšie osudy týchto dvoch pánov, tak Beaumont sa dožil 67 rokov a zomrel pri páde na zľadovatených schodoch. Alexis sa neskôr usadil a stal sa farmárom. Zomrel až vo veku 83 rokov a až do smrti mal na tele otvor, ktorý otvoril “okno” do sveta modernej medicíny.