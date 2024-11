Žena takmer zabudla na to, že vyhrala obrovský jackpot: Tiket našla len náhodou, jej šanca na výhru bola mizivá

Šťastie vás niekedy prekvapí v momentoch, kedy to vôbec nečakáte. To je aj prípad ženy z amerického štátu Illinois, ktorá sa najnovšie zaradila do skupiny milionárov.

Cesta k jej obrovskej výhre bola navyše poriadne nezvyčajná. Počas nakupovania potravín v meste Elmhurst sa impulzívne rozhodla zakúpiť si žreb do lotérie Lucky Day Lotto a jej šanca na výhru bola mizivých 1 ku 22 miliónom. Zrejme aj preto žena odložila tiket do svojej kabelky a zabudla naň. Písal sa 20. október.

Prišlo aj na slzy šťastia

O pár hodín neskôr boli oznámené víťazné čísla, presne tie, ktoré mala na žrebe, no žena o tom nevedela. Papierik, ktorý jej zmenil život, objavila až o niekoľko dní neskôr. Cez mobil si následne zo zvedavosti chcela zistiť, či niečo vyhrala, no keď na displeji zbadala sumu 1 milión dolárov, bola podľa vlastných slov v totálnom šoku a začala plakať, píše CNN.

Zvedavým novinárom prezradila aj to, ako plánuje peniaze použiť. „Najviac sa teším na to, že si teraz môžem dovoliť každoročné cesty do môjho najobľúbenejšieho miesta na svete – do Írska,“ povedala.

Obrovská suma sa pritom minulý týždeň vyhrala ja u nás. Príjemných 500-tisíc eur si na účet pripísal šťastlivec zo Žilinského kraja, ktorý si podal v hre Loto. Obrovská výhra mu padla v prvom poradí druhého ťahu hry. Polmiliónovú výhru mu zabezpečili čísla 4, 7, 9, 11, 20 a 22.

Zaujímavosťou je, že tento rok ide už o štvrtého Slováka, ktorý v tejto hre vyhral pol milióna. Ďalší traja získali jackpot z prvého ťahu. „Najvyššia výhra v prvom ťahu hry LOTO bola doteraz v tomto roku dosiahnutá v nedeľu 10. marca. Mala hodnotu 4 804 824,35 eura,“ dodal Tipos.