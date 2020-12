Žena svoj majetok odkázala susedom. Po jej smrti tak zdedili viac ako 6 miliónov eur

Byť susedom tejto Nemky by vám však určite neprekážalo. Vdova totiž po svojej smrti zanechala svojim susedom celý majetok, vrátane pozemkov a nemalej sumy na bankovom konte.

Komunite, v ktorej žila, prenechala všetko

Ako informuje portál Yahoo Finance, 81-ročná Renate Wedel žila v nemeckej dedinke Weiperfelden od roku 1975. Keď minulý rok zomrela, jej susedia sa dočkali nevídaného prekvapenia. Komunite, v ktorej žila, totiž odkázala celý svoj majetok v hodnote viac ako 6,1 milióna eur.

Wedelovej manžel Alfred sa venoval obchodovaniu s cennými papiermi a zdá sa, že sa mu darilo, v priebehu niekoľkých desaťročí totiž nazhromaždil nemalé bohatstvo, píše portál All That Is Interesting. Alfred zomrel v roku 2014 vo veku 88 rokov a Renate sa viac o seba nedokázala postarať sama. Deti nemali, v roku 2016 sa preto presťahovala do opatrovateľského domova vo Frankfurte. Na miesto, kde strávila časť svojho života, však nikdy nezabudla.

German couple leaves $7.5M fortune — to their village: Weiperfelden district in central Germany is the sole inheritor of Renate and Alfred Wedel’s riches! ❤️💲 https://t.co/lFXWrFI4HW — TheCyberChick (@warriors_mom) December 4, 2020

Ako informuje portál CNN, peniaze budú rozdelené medzi 6 dedín, ktoré sa nachádzajú v oblasti Waldsolms. O tom, že vlastnia akcie, cennosti a obrovskú sumu na bankovom konte, boli obyvatelia informovaní v apríli tohto roka. Okrem financií im Renate prenechala aj nemalý pozemok, ktorý bol dlhé roky jej domovom. Pôvodne mala majetok zdediť Renatina sestra, tá sa však dedičstva nedožila.

Peniaze majú byť investované do infraštruktúry

Dom na spomínanom pozemku mal pôvodne ostať v rodine. Dedič, ktorý si prial ostať v anonymite, sa však domu údajne vzdal preto, lebo by sa o neho nedokázal postarať. Čo sa financií týka, Renate vo svojej poslednej vôli napísala, že nesmú byť použité na nič iné, len na rozvoj infraštruktúry. Majú financovať záležitosti, ktoré pomôžu celej komunite.

Samozrejme, obyvateľov Renatina veľkorysosť poriadne prekvapila. Prisľúbili, že s dedičstvom naložia tak, ako si to bývalá obyvateľka komunity želala. Obyvatelia už zorganizovali aj stretnutie, aby naplánovali, do čoho je potrebné investovať a kam poputuje prvá časť dedičstva. Komunita plánuje napríklad vybudovať sieť cyklistických chodníkov, postaviť by však chceli aj novú materskú školu či ďalšie budovy. Na zozname možností sa ocitol aj bazén pre verejnosť.

Wedelová nie je jediná, ktorá sa rozhodla, že po smrti poputujú jej peniaze na dobrú vec. V roku 2019 šokovala ľudí správa, že sociálny pracovník Alan Naiman sa rozhodol po svojej smrti venovať charite 11 miliónov dolárov. Naiman chodil v roztrhaných topánkach a vždy si všetko odopieral len preto, aby podporil tých, ktorí neúnavne pomáhajú ľuďom v núdzi.