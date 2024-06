Žena prišla o 860 eur pre hlúpu chybu: Na toto si pri kupovaní leteniek dávajte obrovský pozor

Pokiaľ niekam cestujete lietadlom, mali by ste si dať veľký pozor na to, či vypĺňate správne údaje. O správe informoval portál The Guardian.

Väčšina digitálnych prístrojov sa v dnešnej dobe snaží svojim užívateľom uľahčiť fungovanie na internete. Pokiaľ používate počítač či telefón na to, aby vám pri online nákupoch automaticky vyplnili osobné údaje, mali by ste zbystriť pozornosť. Vďaka jednoduchému preklepu totiž môžete prísť o veľký obnos financií.

V strate viac ako 800 eur pre drobnú chybu

Svoje o tom vie Raluca Hamilton, žena z Londýna, ktorá mala s rodinou naplánovanú dovolenku na Lanzarote. Pri objednávaní leteniek si žena nechala vyplniť väčšinu osobných údajov práve pomocou uložených šablón vo svojom počítači.

Neskôr si pri kontrole dokladov uvedomila, že pri zadávaní údajov nastala drobná chyba. Na letenke pre svojho dvojročného syna bolo namiesto jeho krstného mena, meno Ralucy.

Žena si následne všimla rovnaký problém na ďalšej letenke, ktorú kupovali kvôli výletu na Krétu. Nepovažovala to však za veľký problém. Nakoľko išlo len o drobný preklep, rozhodla sa zavolať spoločnosti (British Airlines) a meno na letenke zmeniť.

Spoločnosť jej však počas telefonátu povedala, že jediným riešením je letenky stornovať a kúpiť znovu. Žiadne iné možnosti spoločnosť nenavrhla, a tak musela žena skutočne kúpiť nové, podstatne drahšie letenky.

Za dve kúpené letenky nakoniec doplácala viac ako 730 libier. To je v prepočte približne 860 eur, ktoré musela nešťastná žena doplácať.

Žena za toto riešenie skritizovala leteckú spoločnosť. „Napriek tomu, že ste roky lojálnym zákazníkom, to zjavne nestačí a v pokladnici spoločnosti skončili ďalšie stovky libier v mene politiky, ktorá je v najlepšom prípade nejasná. V najhoršom prípade robí zo zákazníka dojnú kravu v prospech spoločnosti,“ dodala s tým, že takúto sumu zaplatila len preto, lebo namiesto „Mstr Adrian Hamilton“ sa na letenke nachádzalo meno „Mstr Raluca Hamilton“.

Ako dodáva Milan Bez Mapy na sociálnej sieti TikTok, podľa regulácii svetovej organizácie pre leteckú dopravu IATA môžete mať na letenkách až tri preklepy. Pozor si však musíte dávať napríklad pri cestovaní do Spojených štátov, kde musí meno presne sedieť, inak vás nepustia do lietadla.

Ako dodáva, niektoré letecké spoločnosti tiež ponúkajú svojim klientom takzvanú grace period – 24 hodín po zakúpení letenky máte možnosť opravy prípadných preklepov v údajoch, ktoré ste pri zakúpení vyplnili.

