Zelenskyj sa spojil s poslancami parlamentu: Poďakoval Slovensku, väčšina opozície v sále chýbala

Každá krajina chce žiť slobodne a samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti. Pred poslancami Národnej rady SR to dnes prostredníctvom telemosta povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezident sa tiež poďakoval za solidaritu a pomoc, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine. Jeho vystúpenie si v pléne vypočuli aj členovia slovenskej vlády. V rokovacej sále, naopak, nebola prítomná väčšina opozičných poslancov.

„Som nesmierne rád, že sa prihovoríte poslancom a poslankyniam Národnej rady SR. Som si plne vedomý toho, aké ťažké chvíle prežívate, a o to viac si preto vaše vystúpenie vážime. Slovensko prejavuje voči Ukrajine vysokú dávku solidarity a budeme v tom pokračovať,“ uviedol na úvod predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Zelenskyj zdôraznil, že snahou Ruska je zničiť slobodnú Ukrajinu, ktorá si chcela sama riadiť svoju budúcnosť. „Chceli zničiť všetko, čo je spojené s ukrajinskou národnou ideou,“ vyhlásil a dodal, že výsledok vyčíňania Rusov v Buči mohol ako jeden z prvých vidieť aj slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Ak by ruské vojská neboli zastavené, mohli by sa dostať aj na Slovensko

Ak by ruské vojská neboli zastavené, mohli by sa podľa ukrajinskej hlavy štátu dostať aj na Slovensko. „Hlavným nástrojom na ich porazenie sú zbrane. Ukrajinci si budú pamätať, ako Slovensko poskytlo to, čo sme naozaj potrebovali,“ vyjadril sa Zelenskyj a dodal, že si vie predstaviť, že dodávky zbraní budú pokračovať.

Zelenskyj uznal, že pre Slovensko je určite ťažké nahradiť energetické suroviny z Ruska, teda najmä ropu a plyn, no doplnil, že práve tento balík sankcií voči Moskve, ktorý sa týka zákazu ruských energií, je mimoriadne dôležitý.

Ukrajinský prezident Slovensko poprosil, aby sa stalo hlasom Ukrajiny v Európskej únii a aby Ukrajinu chránili od tých, ktorí si slobodu nevedia natoľko vážiť.