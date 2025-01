Zázrak v Zimbabwe. Len sedemročný chlapec prežil päť dní v divočine, spával medzi levmi a slonmi

Mladého chlapca našli živého päť dní po tom, ako sa stratil v rezervácii plnej levov v africkom štáte Zimbabwe.

Ako referuje web news.sky.com, sedemročný Tinotenda Pudu bol nezvestný od 27. decembra, keď sa vytratil z domu vo vidieckej oblasti a nevedomky odišiel do nebezpečnej rezervácie Matusadona.

Počas pátracej akcie objavili 30. decembra chlapcove stopy a o deň neskôr sa ho podarilo nájsť. V divočine prežil tak, že jedol naokolo rastúce ovocie a spal na vyvýšenom skalnom mieste uprostred revúcich levov a okoloidúcich slonov. Ľudia pátrajúci po chlapcovi neprestajne používali hlasné bubny, aby odplašili zvieratá a tiež preto, aby chlapec mohol začuť zvuky.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park

A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW

— Mutsa Murombedzi MP🇿🇼 (@mutsamu) January 1, 2025