Zázrak v krutej kanadskej zime: Strateného turistu našli po viac ako piatich týždňoch, prežil v extrémnych podmienkach

Sam Benastick, 20-ročný turista, prežil viac ako päť týždňov v nehostinných lesoch Britskej Kolumbie v Kanade, kým ho nakoniec zachránili. Stratil sa ešte 19. októbra počas plánovaného 10-dňového výletu v odľahlom Redfern-Keily Parku v severných Skalnatých vrchoch.

Článok pokračuje pod videom ↓

Počasie v oblasti bolo v tej dobe extrémne, s teplotami klesajúcimi hlboko pod nulu, až na -20 °C. Úrady museli kvôli zlým podmienkam dokonca ukončiť pátranie. Nečakaný zvrat prišiel 26. novembra, keď ho pri jazere Redfern našli dvaja ľudia smerujúci do práce.

Musel improvizovať

Všetkých prekvapilo a zároveň potešilo, že Sam prežil. Podľa vyjadrenia jeho rodiny aj polície sa jednoducho stratil, no vďaka svojim skúsenostiam dokázal improvizovať. Po zmiznutí strávil prvé dni v aute a neskôr sa presunul k potoku, kde kempoval 10 až 15 dní. Následne si zriadil prístrešok, ktorý mu pomohol prežiť. Pri sebe mal len základné kempingové potreby, no aj tak dokázal vydržať.

Benasticka nakoniec previezli do nemocnice v oslabenom stave a úrady hovoria o zázraku. Keď ho nakladali do sanitky, takmer skolaboval. Pátralo po ňom niekoľko profesionálnych tímov, ale aj rodina a priatelia. Jeho príbeh je nielen dôkazom ľudskej odolnosti, ale mohol by pomôcť aj pri budúcich pátracích akciách v ťažko dostupných oblastiach.