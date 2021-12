Zázrak pri chudnutí alebo podvod? Čo sú potraviny s negatívnymi kalóriami a ako fungujú?

Ak si do vyhľadávača na internete zadáte slovné spojenie “ako rýchlo schudnúť” nájdete stovky ba až tisíce odkazov na zaručené diéty a spôsoby ako sa zbaviť nadbytočných kíl. Niektoré vám skutočne môžu pomôcť, iné sa tak iba tvária a ďalšie vyslovene zavádzajú. Veľmi zaujímavou kategóriou, na ktorú pri takomto hľadaní môžete natrafiť, sú aj potraviny s tzv. negatívnymi kalóriami.

Portál Science Alert zisťoval, čo to vlastne je. Potraviny s negatívnymi kalóriami sú také, že keď ich zjete, tak vaše telo spotrebuje viac energie na ich trávenie, ako z nich vyťaží energie. To znamená, že ich jedením v podstate chudnete. Je to ale tak?

Zeler, grep, paradajka, uhorka, brokolica, šalát a mrkva

Práve tieto potraviny sú s obľubou radené medzi potraviny s negatívnymi kalóriami. Aby sme sa však dostali k samotnej podstate, mali by sme si ujasniť, ako vlastne organizmus pracuje s energiou.

Kalória je jednotka energie. Zvyčajne sa vyjadruje v kilokalóriách, no v bežnej reči, ak sa hovorí o kalóriách v jedle, myslí sa na kilokalórie keďže 1 kalória je veľmi malé množstvo.

Energetické potreby organizmu môžeme rozdeliť do troch hlavných zložiek. Prvá je energia potrebná na udržanie tela v pokoji, teda na zabezpečenie základných fyziologických procesov. Ďalej je to energia, ktorá sa spotrebúva pri fyzickej námahe, napríklad pri cvičení. Treťou kategóriou je termický efekt jedla, ktorým je zvýšenie rýchlosti metabolizmu po jedle, kým sa potrava trávi.

Negatívne kalórie

“Teória o potravinách s negatívnymi kalóriami je taká, že niektoré potraviny majú nižší obsah kalórii, ako je množstvo energie potrebnej na trávenie a vstrebávanie potravy do tela,” hovorí Louise Dunfordová, expertka na výživu a fyziológiu z univerzity De Montfort vo Veľkej Británii.

Aj keď to znie pomerne dôveryhodne, nie sú žiadne dôkazy o existencii takýchto potravín. Trávenie spotrebúva asi 10 % energie prijatého jedla, takže aj v prípade zjedenia zeleru, ktorý má prirodzene nízky obsah kalórií, stále nejaké kalórie ostávajú. A hoci je to malé číslo, nie je to mínusová hodnota.

Skutočné negatívne kalórie

Ak by sme ale pátrali po niečom ako sú negatívne kalórie, bolo by možné ich teoreticky nájsť, no efekt je aj tak minimálny. Studená voda je považovaná za kaloricky neutrálnu, avšak tým, že nemá teplotu tela, vynakladá sa určitá energia na jej ohrev v organizme. Dokonca bolo realizovaných aj niekoľko štúdií, či by mohol byť tento spôsob efektívny na chudnutie, ale väčšina poukázala iba na minimálny úbytok energie.

Ďalšou zaujímavou “potravinou” (zámerne v úvodzovkách) je žuvačka. Ide o samotný proces žuvania, čo je pohyb a ten spaľuje kalórie. Žuvaním však spálime iba 11 kcal za hodinu a keďže jedna žuvačka obsahuje v priemere asi 10 kcal, je potrebné ju poctivo žuvať minimálne hodinu, aby sa docielil negatívny efekt.

Sú “potraviny s negatívnou energiou” zbytočné pri chudnutí?

Vyššie popísané potraviny ako je zeler, brokolica, šalát a podobne síce nie sú potraviny s negatívnou energiou, majú jej však skutočne málo. Preto ich konzumácia môže byť základom chudnúceho procesu.

“Tieto potraviny vám pomôžu schudnúť, lebo ak máte plný žalúdok zeleru či brokolice, potom sa tam už hamburger a hranolčeky nezmestia,” hovorí Tim Crowe, odborník na výživu.

Takže konzumácia potravín označovaných ako potraviny s negatívnou energiou je jednoznačne prospešná pri chudnutí a je vhodné ich konzumovať čo najčastejšie.

“Bohužiaľ, negatívne kalorické potraviny sú mýtus a neexituje jednoduchý spôsob ako schudnúť a udržať si váhu z dlhodobého hľadiska. Jedine trvalá zmena konzumácie jedál a nápojov povedie s najväčšou pravdepodobnosťou k citeľnému úbytku hmotnosti,” uzatvára Dunford.