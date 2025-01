Zázračný objav v kostole: Na nezvyčajnom mieste sa podarilo nájsť vrecká plné vzácnych mincí

V gotickom kostole v Nemecku sa našli štyri vrecká s peniazmi. Ukryté tu boli okolo roku 1640, ich hodnota zatiaľ nebola presne vyčíslená, no je poriadne vysoká.

Zázračný objav

Ako informuje Live Science, reštaurátori v známom gotickom kostole v Nemecku objavili nevídané bohatstvo, ktoré bolo takmer pred 400 rokmi ukryté v nohe sochy. Ide o štyri vrecká s mincami približne z roku 1640. Pravdepodobne boli schované počas tridsaťročnej vojny, keď švédski vojaci často plienili tento región. Miestni boli neraz nútení vojakov kŕmiť a dávať im peniaze.

Mince sa podarilo nájsť ešte v roku 2022, no nález bol oficiálne ohlásený až koncom roka 2024. Nález sa podarilo objaviť v gotickom Kostole svätého Ondreja v mestečku Eisleben (počas tridsaťročnej vojny tu prišla o život približne polovica populácie). Práve tu v roku 1546 predniesol svoje posledné kázne Martin Luther, ktorý napísal 95 téz proti korupcii v rímskokatolíckej cirkvi. Približne o 100 rokov neskôr sa tu niekto rozhodol ukryť vzácny poklad.

Našli sa na nezvyčajnom mieste

V štyroch vreckách sa nachádza celkovo 816 mincí. Našli sa v nohe jednej zo sôch. Podľa odborníkov je zázrak, že mince ostali ukryté tak dlho a neobjavili ich už omnoho skôr. Presná hodnota mincí nie je zatiaľ známa, no isté je, že je obrovská. Určite je to viac, ako by remeselník dokázal v tom čase zarobiť za rok.

Najcennejšie zlaté mince boli zabalené do papiera a označené spôsobom, ktorý naznačoval, že peniaze patria do cirkevnej pokladnice. Ide zrejme o zárobok zo špeciálnych služieb, ktoré pastori poskytovali, napríklad krsty, svadby či pohreby. Vyberali sa tiež poplatky „za stoličky“, kedy veriaci platili za to, že mohli sedieť v kostole na významných miestach.

V skrýši bola aj minca, ktorá je známa pod názvom „zlatý anjel“. Našli sa však aj zlaté dukáty a strieborné mince. Podľa odborníkov bola strata mincí pre majiteľa v tom čase obrovskou stratou. Ide tak o poklad s veľkou výpovednou a historickou hodnotou. Historici plánujú každú mincu preštudovať individuálne a nález dôsledne zdokumentovať.