Zažijete poriadnu dávku nostalgie. Do módy sa vracia trend v manikúre, na ktorý sa už takmer zabudlo

Módne a kozmetické trendy sa neustále vyvíjajú a často sa v nich objavujú staré obľúbené kúsky so sviežim, moderným nádychom. Nechty, podobne ako oblečenie a doplnky, sa stali súčasťou outfitov, ktoré veľa prezrádzajú o ich nositeľovi.

Trendy sa menia a veci, ktoré boli kedysi moderné, dnes už nie sú. Našťastie, máme dobré správy. Ako informuje portál Brightside.me, niektoré trendy v manikúre sú späť a pomôžu vám ozvláštniť váš vzhľad.

Kombinácia červenej

Hoci francúzska či červená manikúra nikdy nevyšli z módy, ich kombinácie už tak často nevidieť. Teraz sa to však mení, keďže čoraz viac žien opäť stavia na oživenie klasiky, a to pomocou čerešňovočervenej farby. Práve o tej sa celkovo predpokladá, že bude v roku 2025 najžiadanejšou farbou, čo sa týka manikúry.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Beti Nails (@betilda_nails)

Pri tomto trende ide o to, že zatiaľ čo tri nechty sú celé červené, dva majú nalakované len špičky. Buď sú to prostredník a prstenník, alebo naopak, ukazovák a malíček. Záleží od preferencií, no efekt ostáva stále rovnaký. Ukazuje, že máte rady klasiku, no zároveň sa ju nebojíte trochu osviežiť.

Zvieracie vzory