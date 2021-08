Zarobia si balík peňazí: Toto sú najlepšie platení herci v seriáloch známych streamovacích služieb

Zdá sa, že prostredie televízie už nie je atraktívne len pre začínajúcich a menej známych hercov. Vďaka streamovacím službám a ich produkcii sa v seriáloch čoraz častejšie objavujú aj áčkové hollywoodske hviezdy, ktoré jednotlivým projektom zabezpečujú nemalú sledovanosť. No každý jeden herec si uvedomuje svoju cenu, a preto chce od producentov toho-ktorého projektu vytrieskať čo najviac peňazí.

Ktorá hollywoodska hviezda zarába v televíznom prostredí najviac? Platy hercov boli vždy predmetom záujmu najmä bulvárnych novinárov. Postupom času sa ale balíky peňazí, ktoré herecké hviezdy v seriáloch i filmoch inkasujú za svoje účinkovanie v nich, stali záujmom aj bežných smrteľníkov.

Portálu Variety sa podarilo dostať k zoznamu so sumami, ktoré herci inkasujú za účinkovanie v seriáloch, ktoré sú všetkým notoricky známe, respektíve známe budú. Mnohé z projektov sa totiž ešte na populárnych streamovacích platformách či v amerických televíziách ešte ani len neobjavili.

A ako je zo zoznamu zrejmé, už čoskoro bude najlepšie plateným hercom v seriálovej produkcie herec Robert Downey Jr. Ten sa už čoskoro objaví v novom projekte stanice HBO s názvom The Sympatizer a jeho plat za jednu epizódu bude skutočne enormný. Zaplatené totiž dostane až 2 milióny dolárov.

Za ním nasleduje jeho herecký kolega z populárnych marveloviek, herec Chris Pratt. Ten sa už čoskoro objaví v pripravovanom projekte z dielne služby Amazon Prime Video. Za účinkovanie v jednej epizóde The Terminal List dostane zaplatených 1,4 milióna dolárov.

Miliónovú sumu – rovný milión dolárov – si údajne na účet za jednu epizódu pripíše aj herec Jeff Bridges, ktorého ukecali na účinkovanie v novom projekte z dielne televízne stanice FX pod názvom The Old Man.

A čo ďalšie hviezdy? Rebríček 17 zvučných mien a ich platov v seriáloch za jednu epizódu si môžete pozrieť nižšie.

17 najlepšie platených hollywoodskych hercov v seriáloch:

Robert Downey Jr. – The Sympathizer (HBO) = 2 milióny dolárov/epizóda

Chris Pratt – The Terminal List (Amazon) = 1,4 milióna dolárov/epizóda

Jeff Bridges – The Old man (FX) = 1 milión dolárov/epizóda

Sarah Jessica Parker – And Just Like That… (HBO Max) = 750-tisíc dolárov/epizóda

Cynthia Nixon – And Just Like That… (HBO Max) = 750-tisíc dolárov/epizóda

Kristin Davis – And Just Like That… (HBO Max) = 750-tisíc dolárov/epizóda

Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO) = 650-tisíc dolárov/epizóda

Gillian Anderson – The First Lady (Showtime) = 600-tisíc dolárov/epizóda

Viola Davis – The First Lady (Showtime) = 600-tisíc dolárov/epizóda

Michelle Pfeiffer – The First Lady (Showtime) = 600-tisíc dolárov/epizóda

Pedro Pascal – The Last of Us (HBO) = 600-tisíc dolárov/epizóda

Alex Baldwin – Dr. Death (Peacock) = 575-tisíc dolárov/epizóda

Jude Law – The Third Day (HBO) = 425-tisíc dolárov/epizóda

Henry Cavill – The Witcher (Netflix) = 400-tisíc dolárov/epizóda

David Harbour – Stranger Things (Netflix) = 400-tisíc dolárov/epizóda

Winona Ryder – Stranger Things (Netflix) = 400-tisíc dolárov/epizóda