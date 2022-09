Zapojilo sa do neho 20 miliónov ľudí. Masívny výskum zistil, ako si môžete čo najľahšie nájsť novú prácu

Predstavte si, že sa práve obzeráte po novom zamestnaní. Vaše kroky zrejme povedú na niektorý z portálov, ktorý pracovné ponuky inzeruje. Alebo sa rozhodnete na LinkedIn vylepšiť svoj profil. Odborníci radia, na koho by ste sa mali obrátiť, ak chcete svoje šance maximalizovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kde pátrať po nových pracovných príležitostiach?

Do štúdie, ktorej výsledky boli publikované prostredníctvom časopisu Science, sa zapojilo až 20 miliónov ľudí. Výsledky hovoria jasne, pri hľadaní práce nie je ideálne spoliehať sa na blízkych priateľov. Podľa odborníkov by ste sa mali radšej poobzerať po známostiach, s ktorými nemáte blízky priateľský vzťah, píše Science Alert.

Už v roku 1973 americký sociológ Mark Granovetter zaviedol pojem „sila slabých prepojení“. Jeho teória hovorí, že čím je priateľstvo medzi dvoma ľuďmi silnejšie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa okruh ich priateľov bude do značnej miery prekrývať. Ak je niekto len váš známy, je málo pravdepodobné, že poznáte všetkých ľudí, s ktorými sa priatelí.

Ak hľadáte nové zamestnanie, je dobré takpovediac rozhodiť siete aj mimo svojej zóny komfortu. Vaše známosti totiž zrejme vedia o príležitostiach, o ktorých vaši blízki priatelia vedieť nemusia. Jednoducho povedané, v okruhu blízkych priateľov možnosti na nové príležitosti vyčerpáme skôr, ako v okruhu známych, ktorí nám nie sú až tak blízki.

Pýtajte sa známych

Vedci sa rozhodli, že Granovetterovu teóriu overia. Tím z LinkedIn sa aj tak snažil vylepšiť algoritmus, ktorý používateľom odporúča ľudí, ktorých možno poznajú. Platforma tento algoritmus pravidelne inovuje, vďaka čomu by ste mali stále vidieť nové tváre. Jedna z noviniek testovala, aký má efekt to, ak vás platforma nabáda, aby ste si niekoho pridali do okruhu blízkych priateľov, teda vytvárali pevné prepojenia, a aby ste vytvárali slabé prepojenia (teda známosti).

Následne odborníci zisťovali, ktorá z možností častejšie povedie k úspechu pri hľadaní zamestnania. Skúmali, o koľko pracovných pozícií ľudia prejavili záujem a ako často sa zamestnali v rovnakej spoločnosti, pre akú pracuje ich blízky priateľ alebo známosť. Výsledky ukázali, že pri hľadaní novej práce sú relatívne slabé prepojenia až dvojnásobne efektívnejšie, ako silné prepojenia.

Ideálny je človek, s ktorým nie ste v kontakte príliš často a zdieľate s ním približne 10 priateľov. Najčastejšie sú to ľudia, ktorých ste stretli na pracovisku alebo takí, ktorých by ste označili za kamaráta svojho kamaráta. Ide o prvú štúdiu, ktorá overila Granovetterovu teóriu v praxi priamo na pracovnom trhu.