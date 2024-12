Zaplatila 3-tisíc eur, ďalší sa dovracal z úst plných krvi: Slováci opísali najhoršie zážitky u zubára, naháňajú strach

Mnohí sa ich boja ako čert kríža a veľa ľudí sa viac ako samotného zákroku obáva viac faktúry, ktorá im po vyšetrení bude vystavená. Hovoríme o zubároch, ktorých návštevu mnohí z nás neobľubujú. No hneď na začiatok podotkneme, že by ste starostlivosť o chrup nemali zanedbávať, a aj keď sa na toto každoročné stretnutie možno netešíte, nemali by ste ho vynechať.

Na Reddite sa pred niekoľkými dňami objavila podnetná diskusia. Autor vlákna sa opýtal ľudí, aký je ich najhorší zážitok, aký zažili u zubára. Jedným dychom podotkol, že nemá na mysli platenie. A ozvalo sa množstvo Slovákov, ktorí zo zubárskeho kresla neodchádzali nadšení.

Zanedbaná starostlivosť zo strany zubárov, aj nepríjemný prístup

„Keď som po desiatich rokoch zistila, že moje takmer zdravé zuby vôbec nie sú zdravé, len moja „zubárka“ bola neschopná a neporiadna a nasledujúci rok som u súkromníka zaplatila dokopy cez 3-tisíc eur za všetky opravy,“ zdôverila sa so svojou skúsenosťou jedna Slovenka.

„Pri vyberaní zubov múdrosti som mal tak veľa krvi v ústach, že som už nevydržal a náhodou ju prehltol. Za nejakých 15 minút som mu začal ukazovať rukami, nech prestane, pretože mi prišlo tak zle z tej krvi, že som sa dovracal,“ podelil sa s nepríjemným zážitkom niekto ďalší.

Viacerí zopakovali, že sa im stalo, že zubár zanedbal starostlivosť o ich chrup, čo ich neskôr stálo nepríjemné komplikácie, a taktiež išlo hlboko do peňaženky. „Roky som chodil k jednej zubárke, všetko vždy dobre, prehliadla bola na dve minúty. Potom som šiel k inému zubárovi a zrazu päť kazov, pričom jeden ak neurobíme hneď, bude treba vybrať nerv. Stále nechápem, ako si to on mohol všimnúť na prvej prehliadke a ona nie. Obaja mi pritom robili röntgen,“ opísal Slovák svoju skúsenosť tohto rázu.

Viacerým sa stala aj nepríjemná skúsenosť v podobe toho, že zubár netrafil pri umŕtvovaní správne miesto.