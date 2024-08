Zaplatia Slováci opäť viac? Ceny diaľničnej známky sa zrejme o pár mesiacov budú meniť, toto je najhorší možný scenár

Slovenských motoristov tento rok potešila správa o novej jednodňovej diaľničnej známke. Tá si v praxi našla uplatnenie, pričom z ponuky vypadla tradičná ročná známka. Súčasné portfólio by sa tak skoro už na Slovensku meniť nemalo, no na domácich motoristov čakajú takmer určite zmeny v cenách. Informuje o tom portál TopSpeed.sk.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa aktuálne platného cenníka u nás stojí 365-dňová diaľničná známka 60 eur, 30-dňová 17 eur, 10-dňová 12 eur a najnovšia jednodňová 5,40 eura. Oproti Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, ale aj Českej republike sme teda najlacnejší, no na tejto úrovni budú známky už zrejme iba pár mesiacov. Diaľničné známky na rok 2025 by mal síce štát predstaviť až počas jesene, ale minister dopravy už avizoval, že sa dá očakávať zvyšovanie cien.

„Je pravdepodobné, že nejaké konsolidačné opatrenia sektora dopravy budú nutné, teda je pravdepodobné, že k nejakému navýšeniu dôjde,“ povedal ešte začiatkom augusta pre portál tvnoviny.sk minister Jozef Ráž.

Už minulý rok sa napríklad cena 365-dňovej známky zvýšila o 10 eur, aj keď roky predtým sa držala na stabilnej úrovni. Na druhej strane, zvyšovanie je v súčasnosti pochopiteľné, nakoľko z roka na rok rastú náklady na údržbu či mzdy, pričom v najlepšom stave nie sú ani slovenské verejné financie. V prípade 10-, respektíve 20-percentného navýšenia by sme sa stále držali pod úrovňou okolitých štátov, no do úvahy treba brať aj rozsah a kvalitu diaľničných sietí u našich susedov.

Ako uviedol portál TopSpeed, azda najhorším scenárom by mohlo byť to, ak by sme sa takzvane vydali českou cestou. Tam sa rozhodli pre výrazný skok, nakoľko deficit sa snažili dohnať rapídnym zvýšením ceny ročnej známky o 800 českých korún. To je v prepočte viac ako 30 eur.

Takýto krok by však u nás znamenal priamu konfrontáciu s iniciatívou, v rámci ktorej chcú kompetentní odľahčiť okresné cesty, napríklad aj bezplatnými diaľničnými obchvatmi. Vysoké ceny by totiž mohli spôsobiť nezáujem mnohých občanov o kúpu diaľničných známok, čo by v konečnom dôsledku docielilo presne opačný efekt. Nateraz teda nie je jasné, do akej výšky bude zdražovanie zrealizované.