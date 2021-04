Zaočkovaní ľudia by sa už nemuseli chodiť testovať. Návrh však ešte musí schváliť vláda

Prehodnotenie COVID automatu a testovacej stratégie si vyžaduje ešte odbornú diskusiu. Také je stanovisko po stredajšom zasadnutí pandemickej komisie pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorá rokovala o aktuálnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom.

Zároveň súhlasila s niekoľkými zmenami. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. “Prehodnotenie COVID automatu a testovacej stratégie si ešte vyžaduje odbornú diskusiu, finálny materiál bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR,” priblížila Eliášová.

Testovať by sa už nemuseli zaočkovaní

Pandemická komisia zároveň vyjadrila súhlasné stanovisko k niekoľkým zmenám. Testovanie na ochorenie COVID-19 v zmysle platného COVID automatu sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo štyri týždne po očkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca). “Uvedené návrhy ešte musia prejsť rokovaním a následne schválením vládou SR,” poznamenala Eliášová.

Čo sa týka uvoľňovania opatrení, Slovensko od pondelka 19. apríla vstupuje do bordovej fázy a uvoľnia sa všetky opatrenia podľa COVID automatu. V mnohých prípadoch sú však nejasnosti, v piatok by sa tejto téme mala venovať vláda a schváli uznesenia, ktoré budú bližšie definovať jednotlivé opatrenia. Napríklad aj to, či bude naďalej platiť zákaz vychádzania po 20. hodine a budú sa tak musieť všetky obchody aj služby zavrieť do tohto času.