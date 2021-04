Ak hlavný hygienik odobrí výnimku, pri práci by zamestnanci nemuseli nosiť respirátor, stačiť bude rúško

Zamestnávatelia možno budú môcť udeliť svojim zamestnancom výnimku, aby pri práci nemuseli nosiť respirátor, ale iba rúško.

Návrh v takomto znení odoslali podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka po stretnutí so zástupcami zamestnávateľov hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi. Tripartita takýto návrh odobrila, čaká sa teda na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR. „Pri fyzickej námahe sa jednoducho v tom respirátore omnoho ťažšie dýcha,” zhrnul Sulík.

Lídri koaličných strán v stredu riešili, ako ďalej postupovať v pandemickej situácii a či a ako meniť COVID automat. Sulík verí, že celá koalícia nájde spoločnú dohodu. Ako uviedol, rokovania budú ešte pokračovať. “Tým, že platí COVID automat a uvoľňovanie prichádza na základe platného COVID automatu, my nemusíme mať teraz špeciálne uznesenie na vláde hneď teraz. Vieme ho mať aj v piatok (16. 4.) a on-line. Toto sa administratívne dotiahne,” povedal. Detaily z rokovania nechcel prezradiť. Otázne je podľa neho, či k opatreniam ohláseným v utorok (13. 4.) pribudnú aj ďalšie.

O zmenách v zákaze vychádzania v súvislosti s avizovaným uvoľňovaním opatrení má vláda rokovať v piatok (16. 4.). Po stredajšom zasadnutí vlády o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď.Predmetné uznesenie je podľa premiéra Eduarda Hegera už v procese prípravy. Nevidí problém v tom, že ho vláda prijme až v piatok, keďže úpravy v zákaze vychádzania budú vychádzať iba z COVID automatu.

“Už dnes vieme, čo od pondelka bude platiť, to sa pretaví do uznesenia, a to sa pretaví do vyhlášky,” vyhlásil. Opatrenia sa majú uvoľňovať od pondelka (19. 4.). Otvoriť sa majú všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 štvorcových metrov na jednu osobu. Bude umožnený pohyb v prírode mimo okresu pod podmienkou testu. Umožnia sa aj bohoslužby, návšteva botanických záhrad, múzeí, otvoria sa knižnice, hotely a penzióny, bez reštaurácií. Bude možné športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí.