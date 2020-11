Záhada okolo monolitu nekončí. Tajomný objekt z púšte náhle zmizol, začali vznikať konšpiračné teórie

Monolit sa podarilo objaviť úplnou náhodou biológovi počas toho, ako ponad púšť Red Rock prelietal v helikoptére. Nikto netušil, odkiaľ sa tam monolit nabral a čo to vlastne je. Po niekoľkých dňoch však záhadne zmizol.



Monolit záhadne zmizol

Monolit vysoký 3,6 metra vyrobený z hladkého kovu a zasadený do zeme, ktorý sa podarilo objaviť ešte 18. novembra, niektorí okamžite označili za umelecké dielo, ktoré sem niekto zámerne priniesol. Iní uvažovali nad tým, či sem monolit nepriniesol fanúšik filmu režiséra Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírna odysea. Podobne znenazdajky, ako sa monolit objavil, však opäť záhadne zmizol a nikto netuší, kto ho odstránil a prečo, píše portál Unilad.

Podľa Úradu pre správu pôdy bol monolit odstránený ešte 27. novembra, úrad však údajne nevie, kto monolit odstránil. Na mieste ostali len kamene a drobný kúsok kovu pripomínajúci trojuholník. Situáciou sa začala zaoberať kancelária miestneho šerifa.

Ako sme informovali v článku, úrady odmietli verejnosti prezradiť presnú polohu monolitu. Nachádzal sa totiž na odľahlom mieste a úrady sa obávali, že by sa ľudia mohli v púšti stratiť. To však zvedavcov neodradilo a vďaka videám, fotografiám a za pomoci Google Earth sa monolit predsa len podarilo nájsť.

Prví ľudia sa pri monolite objavili už 48 hodín po jeho nájdení. Ako prvý sa k monolitu dostal bývalý dôstojník americkej armády David Surber. Ten údajne šoféroval počas noci 6 hodín vkuse, aby sa k monolitu dostal ako prvý, píše portál BBC. Vedel, že akonáhle sa informácia o tom, kde presne sa monolit nachádza, dostane na verejnosť, obklopia ho davy zvedavcov.

Stále nie je jasné, odkiaľ sa vzal

Internet okamžite zaplavili špekulácie o tom, odkiaľ sa monolit v púšti nabral a prečo tam vôbec je. I.Q. Hunter, profesor z univerzity De Montfort sa vyjadril, že ľudia by sa nemali snažiť za každú cenu prísť na to, aký je zmysel monolitu. Pre CNN prezradil, že ide o kus budúcnosti zasadený do minulosti a bola by škoda, keby sa stratilo čaro záhady.

The New York Times však po objavení monolitu informoval, že kovová štruktúra nápadne pripomína sochy, ktoré počas svojho života vytváral umelec John McCracken, ten však zomrel v roku 2011. Galéria Davida Zwirnera vystavuje McCrackenove diela už od roku 1997.

Ak by však skutočne išlo o McCracekovo dielo, zdá sa, že o ňom pred smrťou nikomu nepovedal, dokonca ani vlastnému synovi Patrickovi. Patrick však potvrdil, že jeho otec ešte v roku 2002 uvažoval nad tým, aké by to bolo nechať svoje umelecké dielo na odľahlom mieste. McCrackena počas jeho života fascinovali mimozemské civilizácie a uvažoval nad tým, aké by to bolo, keby jeho dielo objavili napríklad mimozemšťania.