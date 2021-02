Záchranárom sa podarilo z ropnej škvrny vytiahnuť 11 korytnačiek. Prečo ich kŕmia majonézou?

Izraelské Národné centrum pre záchranu morských korytnačiek prišlo so skutočne nezvyčajným nápadom. V posledných dňoch zachránili z ropných škvŕn niekoľko korytnačiek. Aby ich zbavili toxických látok, kŕmia ich majonézou.

Izrael trápi ekologická katastrofa

Ako informuje portál Live Science, Izrael sa už niekoľko dní pasuje s ekologickou katastrofou po tom, čo sa približne 50 kilometrov od pobrežia vytvorila ropná škvrna. Viac ako 160 kilometrov pobrežia pokrýva ropa. Národné centrum pre záchranu morských korytnačiek hovorí, že je to jedna z najhorších ekologických katastrof, aké kedy krajiny zažila. Tony vyliatej ropy ohrozujú najmä vzácne karety obrovské (Chelonia mydas).

Odborníci robia, čo môžu, aby ich zachránili čo najviac, píše portál AP News. Niekoľko korytnačiek sa zachrániť nepodarilo, more ich vyplavilo na pobrežie už mŕtve. 11 korytnačiek sa však podarilo previezť do špecializovaného centra v Michmoret neďaleko Tel Avivu. Problém predstavuje fakt, že korytnačky nemajú ropou pokrytý len pancier, dostala sa aj do ich organizmu.

Aby odborníci ropu z korytnačiek dostali, začali ich kŕmiť majonézou a ďalšími potravinami s vysokým obsahom tukov. Tie organizmus vyčistia a umožnia korytnačkám, aby toxické látky z tela vylúčili. Prečo práve majonéza? Majonéza je považovaná za emulziu, teda kombináciu dvoch tekutín (okrem iného), v tomto prípade oleja a vody.

Prečo musia jesť korytnačky majonézu?

Ako píše portál The Guardian, v majonéze sa nachádzajú vaječné žĺtky, ktoré sú z 50 % tvorené vodou. Okrem toho sa v majonéze zvyčajne nachádza aj ocot alebo citrónová šťava. Pri výrobe tejto pochutiny sa zvyčajne zmiešajú žĺtka s octom alebo citrónovou šťavou a postupne sa pridáva olej. Pri správnom postupe sa olej a ostatné ingrediencie zmiešajú tak, že vytvoria homogénnu hmotu.

Kvapky oleja ostávajú v majonéze na svojom mieste vďaka lecitínu, látke, ktorá sa prirodzene nachádza v žĺtkoch. Na jednej strane, molekuly lecitínu sú hydrofilné, čo znamená, že ľahko priľnú k molekulám vody. Na druhej strane však majú aj hydrofóbne vlastnosti, čo znamená, že vodu odpudzujú, píše portál The Smithsonian Magazine. Molekuly lecitínu obklopia molekuly oleja a vďaka hydrofilnej zložke tak majonéza ostane pokope.

Používa sa aj pri liečbe popálenín

Keďže má majonéza hydrofilné, ale aj hydrofóbne vlastnosti, interaguje s hydrofóbnou ropou, ale aj s hydrofilným prostredím v tráviacom trakte korytnačky. Vďaka tomu je ropa redšia, menej viskózna a menej lepkavá. Niekoľko lyžičiek majonézy teda zabezpečí, že korytnačky ropu jednoducho vylúčia.

Ako však informuje Journal of the Pakistan Medical Association, majonéza pomôže pomôcť nielen korytnačkám, ale aj ľuďom, a to najmä pri popáleninách spôsobených horúcim dechtom. A čo sa korytnačiek týka, tie by sa podľa odborníkov mali plne zotaviť do dvoch týždňov.